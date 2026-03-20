Trường Mầm non Sao Mai tổ chức trải nghiệm “Làm chú lính chì”

LẠC HÀ LẠC HÀ
(GLO)- Ngày 19-3, Trường Mầm non Sao Mai (xã Uar, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Làm chú lính chì” nhằm giúp trẻ tiếp cận kiến thức phòng cháy, chữa cháy. Chương trình thu hút gần 70 trẻ ở nhóm 5 - 6 tuổi và các lớp ghép tham gia.

Tại chương trình, các em được tiếp cận những kiến thức cơ bản về nguy cơ cháy, nổ; nhận diện nguồn lửa, nguồn nhiệt và các vật dụng tiềm ẩn nguy cơ gây cháy trong sinh hoạt hằng ngày.

Học sinh Trường Mầm non Sao Mai (xã Uar) thích thú khi tham gia chương trình trải nghiệm “Làm chú lính chì”. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, trẻ còn được hướng dẫn cách nhận biết tín hiệu báo cháy, cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố tại trường học và trong gia đình. Đặc biệt, các em được tham gia thực hành thoát hiểm, nhập vai “chú lính chì” trong các tình huống cứu nạn, cứu hộ.

Các em nhỏ được trải nghiệm các tình huống cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: ĐVCC

Thông qua hoạt động nhập vai “chú lính chì”, trẻ trực tiếp tham gia các tình huống giả định như thoát hiểm trong môi trường có khói, sử dụng bình chữa cháy xách tay và hỗ trợ đưa người bị nạn đến nơi an toàn.

Toàn cảnh chương trìnhtrải nghiệm “Làm chú lính chì” của Trường Mầm non Sao Mai.
﻿Thực hiện: L.H

Hoạt động là một trong những nội dung thuộc kế hoạch năm học 2025-2026 của nhà trường, nhằm tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, đặc biệt là kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tin liên quan

Lớp học không tường: Cắm trại vui nhộn

Lớp học không tường:Buổi cắm trại vui nhộn!

(GLO)- Lớp học không tường tuần này sẽ cùng tham gia trải nghiệm cắm trại với các bé Trường mầm non Sơn Ca (phường Quy Nhơn Bắc) để rèn luyện những kỹ năng sống như làm việc nhóm, tự phục vụ, giao tiếp và ý thức bảo vệ môi trường một cách tự nhiên thông qua các hoạt động vui nhộn ngoài trời.

Có thể bạn quan tâm

Diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại khách sạn ở phường Quy Nhơn Nam

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại 2 khách sạn ở phường Quy Nhơn Nam

(GLO)- Ngày 14-3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại 2 khách sạn New Light và Green (phường Quy Nhơn Nam).

Gia Lai: Tặng quà cho phụ nữ mù khó khăn, bệnh nhân phong và trẻ em gái khuyết tật

Gia Lai: Tặng quà cho phụ nữ mù khó khăn, bệnh nhân phong và trẻ em gái khuyết tật

(GLO)- Sáng 4-3, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát, CLB Thiện nguyện Quy Nhơn và Công ty An Phú Thịnh trao tặng 30 suất quà trị giá 24 triệu đồng cho 30 hội viên phụ nữ mù có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực phía Đông tỉnh.

