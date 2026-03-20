Trường Mầm non Sao Mai tổ chức trải nghiệm “Làm chú lính chì”

(GLO)- Ngày 19-3, Trường Mầm non Sao Mai (xã Uar, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Làm chú lính chì” nhằm giúp trẻ tiếp cận kiến thức phòng cháy, chữa cháy. Chương trình thu hút gần 70 trẻ ở nhóm 5 - 6 tuổi và các lớp ghép tham gia.

Tại chương trình, các em được tiếp cận những kiến thức cơ bản về nguy cơ cháy, nổ; nhận diện nguồn lửa, nguồn nhiệt và các vật dụng tiềm ẩn nguy cơ gây cháy trong sinh hoạt hằng ngày.

Học sinh Trường Mầm non Sao Mai (xã Uar) thích thú khi tham gia chương trình trải nghiệm “Làm chú lính chì”. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, trẻ còn được hướng dẫn cách nhận biết tín hiệu báo cháy, cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố tại trường học và trong gia đình. Đặc biệt, các em được tham gia thực hành thoát hiểm, nhập vai “chú lính chì” trong các tình huống cứu nạn, cứu hộ.

Các em nhỏ được trải nghiệm các tình huống cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: ĐVCC

Thông qua hoạt động nhập vai “chú lính chì”, trẻ trực tiếp tham gia các tình huống giả định như thoát hiểm trong môi trường có khói, sử dụng bình chữa cháy xách tay và hỗ trợ đưa người bị nạn đến nơi an toàn.



Toàn cảnh chương trìnhtrải nghiệm “Làm chú lính chì” của Trường Mầm non Sao Mai.

Hoạt động là một trong những nội dung thuộc kế hoạch năm học 2025-2026 của nhà trường, nhằm tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, đặc biệt là kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.