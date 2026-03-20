Trường Mầm non Sao Mai tổ chức trải nghiệm “Làm chú lính chì”

Tại chương trình, các em được tiếp cận những kiến thức cơ bản về nguy cơ cháy, nổ; nhận diện nguồn lửa, nguồn nhiệt và các vật dụng tiềm ẩn nguy cơ gây cháy trong sinh hoạt hằng ngày.
Bên cạnh đó, trẻ còn được hướng dẫn cách nhận biết tín hiệu báo cháy, cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố tại trường học và trong gia đình. Đặc biệt, các em được tham gia thực hành thoát hiểm, nhập vai “chú lính chì” trong các tình huống cứu nạn, cứu hộ.
Thông qua hoạt động nhập vai “chú lính chì”, trẻ trực tiếp tham gia các tình huống giả định như thoát hiểm trong môi trường có khói, sử dụng bình chữa cháy xách tay và hỗ trợ đưa người bị nạn đến nơi an toàn.
Hoạt động là một trong những nội dung thuộc kế hoạch năm học 2025-2026 của nhà trường, nhằm tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, đặc biệt là kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.