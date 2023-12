Trộm thẻ ngân hàng của khách để mua vàng, điện thoại

(GLO)- Đối tượng là thợ điện nhưng gần đây không có việc làm. Để có tiền tiêu xài, đối tượng đi cắt trộm dây điện dùng để chiếu sáng đèn đường công cộng thì bị công an đi tuần bắt quả tang.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa tiến hành tiêu hủy 5,5 tấn cá tầm liên quan trong vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới được phát hiện, bắt giữ trước đó.

Hai phạm nhân liều lĩnh bỏ trốn khỏi trại giam và công an đã thông báo cho người dân biết, cảnh giác.

Tối 6/12, Công an huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Phúc (tự xưng là “thầy chùa” Thích Tâm Phúc, sinh năm 1983, ngụ huyện Củ Chi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.