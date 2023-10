Triệt xóa nhóm giăng bẫy 'việc nhẹ, lương cao' để mua bán người

Một trạm trưởng Trạm y tế xã ở H.Hương Khê (Hà Tĩnh) bị đề nghị xử phạt hành chính với số tiền 35 triệu đồng do đã điều khiển xe ô tô sau khi uống rượu.

(GLO)- Nhờ đa dạng hoạt động, các câu lạc bộ (CLB), nông hội ở xã Tú An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã tạo môi trường kết nối hội viên, đồng thời giúp người dân kịp thời nắm bắt những thông tin hữu ích, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế-xã hội địa phương.