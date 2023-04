Triệt phá đường dây mua bán bộ phận cơ thể người, tạm giam 2 đối tượng

Công an TP HCM đã khởi tố 22 vụ án, bắt giữ 65 người, xử phạt hành chính 12 người, thu 50 kg ma túy.

Đối tượng Minh là nghi can đã đổ xăng, đốt một phòng trọ tại phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa vào rạng sáng 23/4/2023, khiến 3 người trong gia đình bị bỏng nặng phải đi cấp cứu.

Ngày 25/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến vụ việc các tiếp viên Hãng hàng không Vietnam Airlines xách ma túy về Việt Nam, Công an thành phố đã khởi tố 55 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau để điều tra vụ án.

(GLO)- Chiều 24-4, Công an huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025.

Sau gần một năm trốn qua Lào để tránh sự truy bắt của Công an TP Đà Nẵng, đối tượng thứ 3 trong nhóm côn đồ manh động, dùng ôtô tông vào đối thủ đã sa lưới.

Tối 24-4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa bắt đối tượng Bùi Vinh Tuấn (38 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 80 tỷ đồng.

(GLO)- Thời gian qua, Công an huyện Mang Yang đã quyết liệt đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân.

(GLO)- Công an huyện Kông Chro phối hợp với Công an xã Đak Trôi vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích Đinh Xanh (SN 2002, trú tại thôn 3, xã Đak Pơ Pho, huyện Kông Chro) khi đang lẫn trốn tại khu vực rẫy thuộc làng Đak Bớt (xã Đak Trôi, huyện Mang Yang).

Mở rộng điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, Công an TP.HCM khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng 3 bị can.