Trai làng "hỗn chiến", 3 người bị thương

(GLO)- Ngày 18-5, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành bắt tạm giam Nay Y Blang (SN 1976, trú tại buôn Bưng B, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.