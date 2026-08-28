Tổng kết và trao giải báo chí tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 28-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Gia Lai năm 2026 tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Xuân Ánh - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Gia Lai năm 2026.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh (thứ 3 từ phải sang) và Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh (thứ 3 từ trái sang) trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: H.P

Theo Ban Tổ chức, Giải Báo chí tỉnh Gia Lai năm 2026 đã nhận được 239 tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí của 398 tác giả trong và ngoài tỉnh. Trong đó, báo in có 68 tác phẩm, báo điện tử có 90 tác phẩm, phát thanh có 33 tác phẩm và truyền hình có 48 tác phẩm.

Đây là năm có số lượng tác phẩm báo chí tham gia giải nhiều nhất từ trước đến nay (gấp 2 lần so với năm 2025). Đồng thời, số lượng tác giả, nhóm tác giả các cơ quan báo chí trung ương, bộ, ban, ngành thường trú trên địa bàn tỉnh cũng tham gia nhiều hơn so với năm trước, với 49 tác phẩm của 120 tác giả.

Các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc được trao giải B Giải Báo chí tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: H.P

Các tác phẩm dự thi bám sát nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, chọn chủ đề phong phú, đa dạng, phản ánh kịp thời, sinh động các vấn đề của địa phương và khu vực.

Nhiều tác phẩm thể hiện được những cách làm mới, điển hình hay trên nhiều lĩnh vực như: chuyển đổi số, thay đổi tư duy trong sản xuất, bảo vệ môi trường, phát huy văn hóa truyền thống, phát triển du lịch bằng văn hóa bản địa.

Ngoài ra, các tác phẩm dự thi còn thể hiện sinh động công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, viết về chủ đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh; phòng - chống thiên tai, chống khai thác IUU…

Trao giải cho các tác phẩm đạt giải C. Ảnh: H.P

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức - khẳng định: Giải Báo chí tỉnh Gia Lai năm 2026 tiếp tục khẳng định được uy tín của 1 giải báo chí chuyên nghiệp và ngày càng có quy mô, sức hút với đội ngũ người làm báo trong và ngoài tỉnh. Qua đó, khẳng định được bản lĩnh, tâm huyết, năng lực chuyên môn, sự hiểu biết lý luận và thực tiễn của đội ngũ nhà báo.

Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải khuyến khích Giải Báo chí tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: H.P

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhìn nhận: Nếu như trước đây, nhà báo phản ánh sự kiện, vấn đề theo kiểu “đánh trống bỏ dùi” thì nay, các cơ quan báo chí và nhiều nhà báo đã theo đuổi sự việc đến kết quả cuối cùng.

Điều đó phản ánh rằng, Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã rất quan tâm và tin tưởng báo chí; quyết liệt giải quyết các vụ việc mà báo chí thông tin, mang lại hiệu quả thiết thực trong quản lý, lãnh đạo; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 4 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 16 giải khuyến khích ở các loại hình báo chí cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc.

Trong đó, 4 tác phẩm đạt giải A gồm: Loạt bài 3 kỳ “Chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”: Vỏ bọc tội phạm mua bán người” của nhóm tác giả Sử Thị Kiều Anh, Dương Văn Lực (Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai); Loạt bài 5 kỳ “Gia Lai: Những mái ấm từ sự đồng lòng, chung sức” của nhóm tác giả Nguyễn Văn Trang, Nguyễn Quang Tấn, Nguyễn Hồng Phúc, Đỗ Thị Thảo Khuy (Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai); Loạt phóng sự 3 kỳ “Thủy lợi - Chìa khóa phát triển phía Tây tỉnh Gia Lai” của nhóm tác giả Đỗ Phúc Đức, Đặng Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thanh Toàn (Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai) và tác phẩm “Hợp lực để vươn tầm” của nhóm tác giả Nguyễn Như Thường, Bùi Huy Thông, Vũ Ngọc Ninh, Vũ Hồng Hạnh, Vương Thị Phương Thảo, Phạm Minh Hưng, Lý Mai Trung (Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội).