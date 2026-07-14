Ban hành Quy định Giải Báo chí tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Trưởng ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Gia Lai năm 2026 vừa ký Quyết định số 18/QĐ-BTCGBC ban hành Quy định Giải Báo chí tỉnh năm 2026 làm cơ sở tổ chức xét chọn và trao giải đối với các tác phẩm báo chí xuất sắc.

Theo Quy định, Giải Báo chí tỉnh Gia Lai năm 2026 áp dụng đối với các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí viết về tỉnh Gia Lai đăng, phát trên các cơ quan báo chí được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động.

Lãnh đạo tỉnh trao thưởng cho các tác giả/nhóm tác giả đạt giải A Giải Báo chí tỉnh Gia Lai năm 2025. Ảnh: Đức Thụy

Giải nhằm tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc, có giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa, tính phát hiện và hiệu quả xã hội cao.

Đồng thời, động viên, khuyến khích đội ngũ người làm báo nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trong tỉnh; phát hiện bồi dưỡng các nhân tố mới, tài năng báo chí; góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Giải được tổ chức xét chọn trong năm 2026 và trao vào dịp Quốc khánh 2-9. Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Tác phẩm báo chí thuộc các thể loại được xem xét để trao giải thưởng phải đảm bảo điều kiện: Được đăng, phát trên các cơ quan báo chí trong tỉnh, trong nước từ ngày 1-7-2025 đến hết 30-6-2026; bảo đảm tính chính xác, tính thuyết phục, có tính phát hiện và hiệu quả xã hội cao.

Tác phẩm đã đạt Giải Báo chí quốc gia hoặc các giải thưởng do bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức sẽ không được tham dự. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả có thể gửi 1 hoặc nhiều tác phẩm phù hợp với quy định.

Giải xét trao cho các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình, với nhiều thể loại như phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, xã luận, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký, phim tài liệu... Ban Tổ chức cũng quy định rõ tiêu chí riêng đối với từng loại tác phẩm báo chí dự giải.

Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu, tác phẩm quảng cáo hoặc các sản phẩm truyền thông không thuộc loại hình báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí. Tác phẩm được xét trao giải phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm công bố.

Hồ sơ dự giải có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Ngoài bản in nội dung chính, đối với tác phẩm báo điện tử, tác giả hoặc nhóm tác giả phải gửi đường link tác phẩm qua địa chỉ email: hoinhabaogl@gmail.com để phục vụ công tác chấm giải và quảng bá tác phẩm; tác phẩm phát thanh gửi kèm file MP3 chất lượng cao, tác phẩm truyền hình gửi file MP4 chất lượng cao qua cùng địa chỉ email...

Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự giải từ ngày 1 đến hết 31-7-2026. Tác phẩm của các tác giả hay nhóm tác giả đang công tác tại cơ quan báo chí trong tỉnh do Chi hội Nhà báo cơ sở xét chọn và gửi về Hội Nhà báo tỉnh; các tác giả còn lại gửi trực tiếp về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh.

Số lượng giải và mức tiền thưởng cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải được thực hiện theo Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND ngày 24-4-2026 của HĐND tỉnh về mức chi tổ chức các cuộc thi thuộc lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tác giả, nhóm tác giả đạt giải sẽ được cấp giấy chứng nhận kèm tiền thưởng. Giải thưởng sẽ bị thu hồi nếu tác phẩm bị phát hiện vi phạm tính trung thực hoặc tác giả vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong quá trình tác nghiệp.