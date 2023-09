Tổng Bí thư chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

(GLO)- Lời Tòa soạn: Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, Công an tỉnh đã đạt được những kết quả rõ nét, tạo chuyển biến sâu sắc trên các mặt công tác. Phóng viên Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh về những kết quả nổi bật của lực lượng Công an toàn tỉnh trong thời gian qua.