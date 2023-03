(GLO)- Chiều 2-3, Công an tỉnh Gia Lai tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong đợt cao điểm (từ ngày 15-11-2022 đến ngày 5-2-2023), tình hình an ninh trên các lĩnh vực được bảo đảm; các mục tiêu, công trình trọng điểm, các đoàn lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đến công tác tại địa bàn tỉnh được bảo vệ tuyệt đối an toàn, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2023. Lực lượng Công an đã chủ động đấu tranh, phòng ngừa, không để xảy ra hoạt động phục hồi FULRO, Tin lành Đê ga, kịp thời ngăn chặn 19 trường hợp là người dân tộc thiểu số vượt biên; triệt phá đường dây tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài, bắt giữ 7 đối tượng.

Đồng thời, lực lượng Công an tập trung điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ, bắt tạm giam 5 đối tượng ở các tỉnh, thành phố liên quan vụ án Phan Thị Thảo-thành viên tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân cầm đầu về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Cũng trong đợt cao điểm, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm so với thời gian liền kề (giảm 6,06% số vụ), 13/17 địa phương có tội phạm giảm. Tỷ lệ điều tra, khám phá án nói chung đạt 86,56%, vượt 1,56% chỉ tiêu Bộ Công an giao; tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Trong đó đã điều tra khám phá nhanh, làm rõ nhiều vụ án phức tạp, dư luận quan tâm như: vụ trộm cắp 4 tượng phật tại huyện Chư Pah; bắt giữ đối tượng thực hiện hơn 10 vụ cướp, cướp giật; triệt phá 1 sòng bạc với 38 đối tượng ở các tỉnh Phú Yên, Đak Lak và Gia Lai...

Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường. Lực lượng Công an đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh xử lý các hành vi sử dụng pháo trái phép. Việc thực hiện Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ; công tác kiểm tra, phòng ngừa cháy nổ đạt 100% chỉ tiêu Bộ Công an giao; bảo đảm an toàn các Trại tạm giam, các Nhà tạm giữ; nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông...

Với những thành tích đạt được trong đợt cao điểm, Công an tỉnh 3 lần liên tiếp được Bộ Công an biểu dương, khen thưởng. Hội đồng thi đua, khen thưởng Công an tỉnh đang đề xuất Bộ Công an, UBND tỉnh tặng bằng khen đối với 5 tập thể, 5 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen đối với 28 tập thể, 61 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đánh giá tình hình công tác Công an tháng 2-2023, tập trung phân tích và đề xuất phương hướng khắc phục tồn tại, hạn chế trong một số mặt công tác. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Rah Lan Lâm biểu dương những nỗ lực của lực lượng Công an toàn tỉnh trong đợt cao điểm. Đồng thời, chỉ đạo thời gian tới, các đơn vị thuộc Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa nghiệp vụ nhằm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông…; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.