An Khê quyết liệt đấu tranh phòng-chống tội phạm ma túy

(GLO)- Những năm gần đây, hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn thị xã An Khê diễn biến khá phức tạp. Trước tình hình đó, Công an thị xã đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để đấu tranh, trấn áp loại tội phạm này.

Thị xã An Khê là trung tâm kinh tế, thương mại dịch vụ của khu vực phía Đông tỉnh, là cửa ngõ kết nối với các tỉnh duyên hải miền Trung. Những năm gần đây, tình hình hoạt động của các loại tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng diễn biến phức tạp. Đặc biệt là tình trạng tổ chức sử dụng ma túy tại các khách sạn, quán karaoke, quán bar...

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an thị xã chỉ đạo Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy xây dựng kế hoạch phối hợp mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, triệt phá các ổ, nhóm, đường dây, tụ điểm ma túy và bước đầu đã mang lại hiệu quả. Điển hình là vào lúc 1 giờ 10 phút ngày 1-2-2023, Công an thị xã tiến hành kiểm tra tại nhà số 02 đường Nguyễn Trung Trực (tổ 7, phường An Phú) do Dương Văn Lực (SN 2000, trú tại huyện Đak Song, tỉnh Đak Nông) thuê để ở và phát hiện 6 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, Công an thu giữ 1 đĩa sứ còn dính chất bột màu trắng, các đối tượng khai là ma túy dạng khay (Ketamine) vừa được các đối tượng sử dụng. Tại Cơ quan Điều tra, các đối tượng khai nhận: Lực là người cung cấp ma túy, Nguyễn Trường Tồn (SN 1987, trú tại xã Phú An, huyện Đak Pơ) là người giúp Lực xào ma túy để sử dụng. Ngay sau đó, Công an thị xã đã tạm giữ hình sự Lực và Tồn để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 4 đối tượng còn lại bị lập biên bản xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, vào lúc 0 giờ 10 phút ngày 19-5-2022, lực lượng trinh sát tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke T.H (tổ 8, phường An Phú) thì phát hiện tại phòng VIP 2 có 13 đối tượng dương tính với ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 1 phần viên nén màu hồng; 1 đĩa sứ đựng chất bột màu trắng và 2 bì ni lông bám dính chất màu trắng dạng tinh thể. Các đối tượng khai nhận viên nén màu hồng là ma túy dạng kẹo (MDMA), chất bột màu trắng là ma túy dạng khay (Ketamine) do các đối tượng mua vào phòng hát để sử dụng. Sau một thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 đối tượng: Nguyễn Lê Tú (SN 1994, trú thị trấn Kông Chro), Triệu Thị Nhung (SN 2002, trú tại xã Sơ Pai, huyện Kbang) và Đặng Thị Quyền Linh (SN 1999, trú tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào tháng 11-2021, cơ sở karaoke T.H cũng đã bị UBND thị xã An Khê tước giấy phép hoạt động kinh doanh và Công an thị xã cũng tước giấy phép đảm bảo an ninh trật tự vì có hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng-chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, cơ sở này vẫn lén lút hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi, bố trí bảo vệ nhiều lớp gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Thiếu tá Nguyễn Công Thành-Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy (Công an thị xã An Khê) thông tin: Trong năm 2022, Công an thị xã đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 16 vụ/23 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện nay, 8 xã, phường trên địa bàn thị xã có 46 người sử dụng trái phép chất ma túy có trong danh sách quản lý (ngoài xã hội 30 người; 16 người trong nhà tạm giữ, trại giam). Số người nghiện, người sử dụng ma túy ở độ tuổi thanh-thiếu niên chiếm hơn 70%.

Để chủ động đấu tranh phòng ngừa tội phạm ma túy, Công an thị xã An Khê đã đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về phòng-chống ma túy, kết hợp đưa chính sách hỗ trợ cai nghiện, quản lý sau cai nghiện với tư vấn phòng-chống tái nghiện trong cán bộ, công chức, viên chức và người dân nhằm nâng cao nhận thức trong phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội về ma túy. Mặt khác, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, thực hiện tốt quản lý địa bàn; phát động quần chúng tố giác tội phạm về ma túy.

Trao đổi với P.V, Trung tá Nguyễn Thành Huy-Trưởng Công an thị xã An Khê-cho biết: Nhờ triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nên tình hình an ninh trật tự tại địa phương ổn định, được quần chúng nhân dân đánh giá cao. Năm 2022, Công an thị xã An Khê vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.