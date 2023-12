Tội phạm bị truy nã 21 năm bỗng ra đầu thú ở TP Thủ Đức

Ngày 15/12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã ban hành Thông báo số 250/TB-VKSTC-V3 về việc truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan. Trong đó khẳng định truy tố và đề nghị xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật đối với 5 bị can bỏ trốn trong vụ án này nếu như họ không ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa.

Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam bị can Cao Mạnh Thắng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Mê để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(GLO)- Gia Lai đang vào cao điểm thu hoạch cà phê và một số loại nông sản. Tại huyện Đak Đoa, với sự hướng dẫn nghiệp vụ của lực lượng Công an các xã, thị trấn, quần chúng nhân dân rất hăng hái, tích cực tham gia các tổ tự quản về an ninh trật tự nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp nông sản.

Ngày 14/12, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".