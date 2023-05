(GLO)- Ngày 16-5, đối tượng Nguyễn Đức Hưng (SN 1999, trú tại xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã đến Công an huyện Đak Đoa đầu thú sau gần 2 năm trốn lệnh truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Đức Hưng bị truy nã theo Quyết định số 04/QĐ-ĐTTH ngày 4-6-2021 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku về hành vi trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Theo nội dung vụ việc, ngày 17-1-2021, trong khi chăm sóc người thân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, lợi dụng sơ hở của người nhà các bệnh nhân khác, đối tượng đã trộm cắp 1 máy tính bảng tại hành lang bệnh viện rồi tẩu thoát. Sau khi nhận được tin báo, Công an TP. Pleiku tiến hành điều tra và xác định Hưng là người gây ra vụ trộm. Trong khi được cho tại ngoại thì đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Đức Hưng.

Sau gần 2 năm lẩn trốn, được sự vận động của Công an huyện Đak Đoa và gia đình, đối tượng đã ra đầu thú. Hiện Công an huyện Đak Đoa đã làm thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an TP. Pleiku tiếp nhận xử lý theo thẩm quyền.