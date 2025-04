Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép diễn biến phức tạp

(GLO)-Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Lệ (SN 1975), Nguyễn Văn Lê (SN 1984-em trai của Lệ) cùng trú tại thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ về hành vi cố ý gây thương tích.