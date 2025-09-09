Tỉnh Gia Lai tham gia 4 tiết mục trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025

(GLO)- Sáng 9-9, tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025 ở TP. Osaka (Nhật Bản), Ngày Quốc gia Việt Nam đã khai mạc với nhiều hoạt động đặc sắc. Trong đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt do đoàn nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn có sự góp mặt của nhiều diễn viên, nghệ nhân đến từ tỉnh Gia Lai.

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng lãnh đạo một số bộ, ngành.

EXPO 2025 diễn ra từ ngày 13-4 đến 13-10 tại đảo nhân tạo Yumeshima (TP. Osaka, Nhật Bản), quy tụ 158 quốc gia và tổ chức quốc tế. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ có một “Ngày Quốc gia” riêng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu khai mạc Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025. Ảnh: VGP/Đức Tuân

Theo đó, Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025 là dịp để giới thiệu toàn diện về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Sự kiện càng thêm ý nghĩa đặc biệt khi nước ta vừa kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Hướng đến chủ đề chung của EXPO 2025 "Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta", chủ đề của Nhà Triển lãm Việt Nam là "Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm".

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long bày tỏ vui mừng khi tham dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm thế giới EXPO 2025 tại TP. Osaka năng động, giàu truyền thống - trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Kansai.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày Quốc gia Việt Nam có sự góp mặt của các nghệ sĩ, nghệ nhân tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Theo Phó Thủ tướng, tham gia Triển lãm EXPO 2025, Việt Nam lựa chọn chủ đề "Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm"; qua đó, mong muốn chia sẻ các câu chuyện đầy tự hào về một đất nước Việt Nam với lịch sử hào hùng; kinh tế năng động, hội nhập; văn hóa phong phú, đa dạng, giàu bản sắc; con người cần cù, nghĩa tình, mến khách; xã hội trật tự, an toàn; tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Thành Long trân trọng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản, chính quyền địa phương đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia và đóng góp hiệu quả vào thành công của Triển lãm.

Biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Ảnh: ĐVCC

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc cùng các hoạt động quảng bá, giao lưu được tổ chức nhằm mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm sống động, sâu sắc và đáng nhớ.

Tại lễ khai mạc đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt (âm nhạc dân tộc, cổ điển, trình diễn võ thuật…) do các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn, kết hợp giữa truyền thống và đương đại, có sự tham gia của ca sĩ Mỹ Linh, các nghệ sĩ hàng đầu từ các nhà hát nghệ thuật của Việt Nam, các nghệ nhân đến từ Bắc Ninh và Gia Lai.

Ca sĩ Mỹ Linh biểu diễn tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Chương trình nghệ thuật nhân Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025 có 7 chương trình thành phần, gồm: Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc (7 tiết mục); chương trình phục vụ đón Phó Thủ tướng và Công chúa Nhật Bản (4 tiết mục); chương trình diễu hành (3 tiết mục); chương trình “Rạng rỡ Việt Nam” (12 tiết mục); chương trình biểu diễn tại sân khấu ngoài trời buổi chiều (5 tiết mục); chương trình tại Gala Dinner (21 tiết mục) và chương trình biểu diễn sân khấu ngoài trời buổi tối (5 tiết mục).

Các nghệ sĩ, diễn viên và nghệ nhân của tỉnh Gia Lai góp mặt trong 4 chương trình, với nhiều tiết mục đặc sắc như: Buôn làng ấm no, Chiếc khăn Piêu, hòa tấu Đêm hội trăng rằm, múa võ Hào khí Tây Sơn…

Một tiết mục biểu diễn của các nghệ nhân tỉnh Gia Lai tại Ngày Quốc gia Việt Nam. Clip: Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai

Trước đó, từ ngày 6-9, đoàn Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch dẫn đầu đã di chuyển sang Nhật Bản tham gia Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025.