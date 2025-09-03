Đoàn đại biểu các tỉnh Đông Bắc Campuchia thăm, làm việc tại tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 3-9, tại trụ sở UBND tỉnh (phường Pleiku), lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã có cuộc làm việc với đoàn đại biểu các tỉnh Đông Bắc Campuchia gồm Preah Vihear, Stung Treng và Ratanakiri.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Vũ Thảo

Dẫn đầu đoàn đại biểu các tỉnh Đông Bắc của Vương quốc Campuchia có: Ngài Brak Sovann-Chủ tịch Hội đồng tỉnh Preah Vihear; ngài Nga Sen Văn Sơm-Phó Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng và bà Nhean Tich Chendal-Phó Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Trong thời gian qua, quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đông Bắc Campuchia không ngừng được củng cố, tăng cường và phát triển mạnh mẽ.

Hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn, thăm hỏi, chúc mừng lẫn nhau nhân dịp lễ, tết của 2 nước, ký kết nhiều văn bản hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Theo đó, 2 tỉnh Gia Lai-Ratanakiri đã triển khai, thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam-Campuchia và Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa 2 tỉnh trong giai đoạn 2022-2025. Tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu của tỉnh Gia Lai qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh-Oyadav năm 2024 đạt 202 triệu USD, 5 tháng đầu năm 2025 ước đạt 118 triệu USD.

Hiện các doanh nghiệp tỉnh Gia Lai có 19 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng số vốn đăng ký lũy kế trên 913 triệu USD. Lực lượng bảo vệ biên giới 2 bên đã phối hợp chặt chẽ, xử lý, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới theo đúng tinh thần Hiệp định về Quy chế biên giới; gìn giữ đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển.

Các lãnh đạo tỉnh Gia Lai làm việc với đoàn công tác của các tỉnh Đông Bắc Campuchia. Ảnh: Vũ Thảo

Đảng bộ và nhân dân tỉnh Gia Lai trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình, quý báu của Chính quyền và Nhân dân các tỉnh Đông Bắc Campuchia trong việc giúp Đội K52 của tỉnh Gia Lai tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước.

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn đại biểu các tỉnh Đông Bắc Campuchia đánh giá cao những kết quả trong quá trình hợp tác trên tất cả lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng, nâng cao đời sống của nhân dân các địa phương.

Đại biểu các tỉnh Đông Bắc Campuchia tham dự buổi làm việc. Ảnh: Vũ Thảo

Bày tỏ vui mừng với những thành tựu mà đất nước Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng đạt được, lãnh đạo các tỉnh Đông Bắc Campuchia tiếp tục tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thời gian tới, Việt Nam sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trên mọi phương diện, mọi lĩnh vực.

Đồng thời, mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đông Bắc Campuchia trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp; góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa 2 đất nước, 2 dân tộc Việt Nam-Campuchia.

Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh cho biết: Tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đông Bắc Campuchia có nhiều tiềm năng, lợi thế để hợp tác, đầu tư và nhận được sự quan tâm của 2 bên. Do đó, trong thời gian tới UBND tỉnh Gia Lai rất mong chính quyền các tỉnh Đông Bắc Campuchia thúc đẩy hợp tác, giao lưu trên tất cả lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Chính quyền và Nhân dân các tỉnh Đông Bắc Campuchia tiếp tục tạo điều kiện, giúp đỡ Đội K52 của tỉnh Gia Lai trong công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước.

Đồng chí Trương Văn Đạt (phải)-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Preah Vihear. Ảnh: Vũ Thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh (phải) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Ratanakiri. ﻿Ảnh: Vũ Thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Ratanakiri tiếp tục quan tâm chỉ đạo về phân giới cắm mốc, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân 2 bên khu vực biên giới qua lại; tiếp tục duy trì tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nghĩa.

2 bên sẽ phối hợp cùng nhau tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh-Oaydav.

Về phía Gia Lai, tỉnh đang hướng đến xây dựng Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh theo mô hình cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh, tăng cường ứng dụng công nghệ số, chia sẻ dữ liệu và quản lý hiện đại.

Để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam-Campuchia cũng như mối quan hệ giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh Đông Bắc Campuchia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đề nghị các bên tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nội dung hợp tác đã ký kết, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tổ chức các hoạt động hợp tác đa dạng, phong phú, qua đó góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Ngoại vụ tỉnh làm đầu mối trao đổi, theo dõi, phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai chương trình hợp tác giữa các bên; đề xuất các nội dung ký kết bản ghi nhớ với các tỉnh phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh Gia Lai (mới) trong giai đoạn 2026-2030.