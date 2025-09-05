Trường Đại học Quy Nhơn khai giảng năm học 2025-2026, chào đón gần 4.800 tân sinh viên

(GLO)-Hòa vào không khí chung của cả nước, sáng 5-9, Trường Đại học Quy Nhơn long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026, chào đón gần 4.800 tân sinh viên khóa 48 (đợt 1).

Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 gắn với kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (TP. Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên VTV1. PGS.TS Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn đại diện nhà trường tham dự.

Đây là lần đầu tiên tất cả cơ sở giáo dục trên toàn quốc cùng chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới.

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn theo dõi Lễ khai giảng năm học mới và kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP. Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên VTV1. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Hiện nay, Trường Đại học Quy Nhơn đào tạo 52 ngành đại học, 24 ngành thạc sĩ và 5 ngành tiến sĩ, với quy mô gần 18.500 người học. Nhà trường có 719 viên chức, người lao động, trong đó hơn 50% giảng viên đạt trình độ tiến sĩ trở lên. Không chỉ chú trọng đào tạo, Trường còn là trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của miền Trung, mỗi năm có hàng trăm đề tài, bài báo quốc tế được công bố, đồng thời mở rộng hợp tác với nhiều địa phương, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.

Tân sinh viên phấn khởi bước vào năm học đầu tiên tại Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Năm học 2025-2026 có ý nghĩa đặc biệt khi cả nước bước vào giai đoạn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030. Đây cũng là năm đầu tiên Nhà trường triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo, Luật Nhà giáo, đồng thời bắt đầu thực hiện đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Gia Lai trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an toàn và an ninh mạng.

PGS.TS Đoàn Đức Tùng-Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, toàn ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học 2025-2026 là “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”. Đây cũng sẽ là tinh thần xuyên suốt của Trường Đại học Quy Nhơn trong chặng đường tới.

Trong năm học mới, Trường Đại học Quy Nhơn xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn; triển khai chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực AI và công nghệ bán dẫn; xây dựng đề án thành lập Trường Sư phạm và cơ sở 2; phấn đấu tuyển sinh đạt trên 92% chỉ tiêu bậc đại học, 80% bậc thạc sĩ, 60% bậc tiến sĩ; đồng thời, mở thêm các ngành mới như kinh tế số, quản trị văn phòng, ngôn ngữ Trung Quốc, quản lý nhà nước, vật lý chất rắn; cập nhật chương trình theo chuẩn đầu ra; tiếp tục triển khai các khóa bồi dưỡng STEM và kỹ năng số.

Hiệu trưởng PGS.TS Đoàn Đức Tùng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại học Quy Nhơn trong năm học mới. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Tại lễ khai giảng, PGS.TS Đoàn Đức Tùng-Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn kỳ vọng đội ngũ giảng viên tiếp tục là những người dẫn đường tận tâm, đổi mới, truyền cảm hứng học tập và nghiên cứu cho thế hệ trẻ; đồng thời nhắn nhủ sinh viên nuôi dưỡng khát vọng lớn, học tập chủ động, sáng tạo để làm giàu tri thức, rèn luyện bản lĩnh và nhân cách, trở thành những “hạt giống tri thức” được gieo trồng bằng khát vọng cống hiến.

Đại diện tân sinh viên tặng hoa tri ân nhà trường. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Tặng giấy khen và bằng khen cho tân sinh viên đạt điểm cao, được tuyển thẳng vào Trường. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Tặng giấy khen và phần thưởng cho tân sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi xét tuyển đại học năm 2025. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Đại diện cho tân sinh viên khóa 48, Phạm Bùi Như Nguyên chia sẻ: “Hôm nay là một dấu mốc đặc biệt, mang theo hành trang riêng, niềm tin và ước mơ. Em sẽ học tập chăm chỉ, rèn luyện nghiêm túc, sống trách nhiệm và giữ mãi ngọn lửa tuổi trẻ để cùng nhau viết tiếp truyền thống tự hào của Trường Đại học Quy Nhơn.”

Dịp này, Nhà trường khen thưởng các thủ khoa đầu vào khóa 48 và những em được tuyển thẳng trong kỳ tuyển sinh năm 2025.