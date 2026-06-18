Tin thế giới sáng 18-6: Mỹ - Iran đã ký thỏa thuận chấm dứt xung đột

(GLO)- Mỹ - Iran đã ký thỏa thuận chấm dứt xung đột; Tổng thống Trump nói về thời gian Mỹ rút quân khỏi vùng Vịnh; Nga tuyên bố đáp trả vụ tấn công xe buýt chở trẻ em; Anh phá đường dây làm giả giấy kết hôn để nhập cư trái phép... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 18-6.

Mỹ - Iran đã ký thỏa thuận chấm dứt xung đột

Tổng thống Donald Trump đã ký bản cứng của bản ghi nhớ Mỹ - Iran trong bữa tối tại Cung điện Versailles, trong thời gian tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Pháp.

Phát biểu với báo giới khi rời Cung điện Versailles tối 17-6, Tổng thống Donald Trump xác nhận ông đã ký vào bản thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. “Thỏa thuận đã được ký. Tôi đã ký tại Versailles, vừa mới ký xong”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: AFP

Trước đó, CNN dẫn các nguồn tin cho biết nhà lãnh đạo Mỹ đã ký bản cứng của thỏa thuận trong bữa tối tại Cung điện Versailles. Sau khi ký văn bản, Washington đã gửi cho phía Iran hình ảnh bản thỏa thuận có chữ ký của Tổng thống Donald Trump.

Theo kế hoạch ban đầu, Phó tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến đến Geneva, Thụy Sĩ, để ký thỏa thuận với đại diện của phía Iran là ông Ghalibaf vào ngày 19-6. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Baqaei ngày 18-6 giải thích rằng việc nguyên thủ hai bên ký văn bản sẽ mang lại giá trị ràng buộc cao hơn, nên họ thấy kế hoạch gặp mặt trực tiếp tại Thụy Sĩ nói trên là không cần thiết.

Tổng thống Trump nói về thời gian Mỹ rút quân khỏi vùng Vịnh

Tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ngày 17-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện tại khu vực Vịnh Ba Tư “trong một thời gian ngắn nữa” sau khi đạt được thỏa thuận với Iran.

“Tôi nghĩ là một thời gian ngắn nữa. Hãy xem mọi việc diễn ra thế nào. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn, nhưng chúng ta sẽ chờ xem” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại thượng đỉnh G7 ở Pháp ngày 17-6. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ cũng giảm nhẹ tầm quan trọng của việc tiêu hủy kho uranium làm giàu ở mức cao của Iran, cho rằng điều đó ít quan trọng hơn việc ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Kém quan trọng hơn nhiều, bởi vì việc tiếp cận số vật liệu đó là rất khó. Tôi không nghĩ bất kỳ ai có thể tiếp cận được nó. Chúng tôi có thể làm được, nhưng sẽ cần rất nhiều công sức và thời gian” - ông nói thêm.

Vị tổng thống cho rằng nếu không đạt được thỏa thuận với Iran, Mỹ có thể đã tiếp tục cuộc chiến thêm tới hai năm nữa.

Ukraine tuyên bố tấn công tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết vào rạng sáng 17-6, Ukraine đã tấn công một tàu chở dầu đang bị trừng phạt thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga.

Bộ này cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công tàu Fina A trên Biển Đen. Đây là một tàu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, được sử dụng để xuất khẩu dầu mỏ nhằm né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và mức giá trần do Nhóm G7 áp đặt.

Binh sĩ Ukraine trên chiến trường. Ảnh: X/@DefenceU

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tàu chở dầu này đang chịu các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu, Thụy Sĩ, Anh, Canada và Ukraine.

“Mục tiêu đã bị đánh trúng thành công. Mức độ thiệt hại đang được đánh giá” - theo tuyên bố của bộ này.

Ukraine cũng nhắm vào các cơ sở hạ tầng được lực lượng Nga sử dụng để vận chuyển binh sĩ, trang thiết bị và vật tư giữa các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát ở miền nam và miền đông Ukraine.

Nga tuyên bố đáp trả vụ tấn công xe buýt chở trẻ em

Ngày 17-6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ đáp trả vụ tấn công nhằm vào xe buýt chở trẻ em tại tỉnh Bryansk bằng cách tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Phản ứng của chúng tôi là tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm bảo vệ đất nước và người dân khỏi những hành động khủng bố như vậy” - ông Peskov nói.

Chiếc xe buýt bị hư hại trong vụ tấn công UAV của Ukraine tại vùng Bryansk, ngày 17-6-2026. Ảnh: RT

Nga cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine ngày 17-6 đã sử dụng UAV để tấn công một xe buýt chở đội bóng đá thiếu nhi Belarus tại tỉnh Bryansk của Nga. Một phụ nữ đi cùng các em đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Theo Bộ Y tế Belarus, có 8 người phải nhập viện, trong đó có 6 trẻ em. Ủy ban Điều tra Nga đã mở vụ án hình sự với cáo buộc khủng bố.

Về phía Kiev, Bộ Tổng tham mưu Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga.

Anh triệt phá đường dây làm giả giấy kết hôn để nhập cư trái phép

Cảnh sát Anh vừa bắt giữ 9 đối tượng trong cuộc điều tra quy mô lớn nhằm vào một đường dây tổ chức nhập cư bất hợp pháp bằng giấy chứng nhận kết hôn giả.

Người di cư được lực lượng chức năng giải cứu khi đang cố vượt eo biển Manche từ Pháp vào Anh. Ảnh: TTXVN

Các cuộc khám xét rạng sáng 17-6 được thực hiện đồng loạt tại nhiều địa phương trên khắp nước Anh, sau khi lực lượng chức năng thu thập đủ chứng cứ về đường dây lừa đảo đã hoạt động ít nhất 6 năm qua.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng Sơ đồ Định cư EU (EUSS) - cơ chế cho phép công dân Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục cư trú hợp pháp tại Anh sau Brexit. Đường dây này đã làm giả giấy chứng nhận kết hôn giữa công dân EU và người nước ngoài, chủ yếu giúp các công dân Albania cư trú bất hợp pháp tại Anh.

Ông Andrew Radcliffe, đại diện Đội Điều tra Di trú thuộc Bộ Nội vụ Anh, khẳng định chiến dịch này là đòn giáng mạnh vào các đối tượng cố tình lách luật để cư trú trái phép tại Anh.