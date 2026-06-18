Tin thế giới tối 17-6: Lãnh đạo G7 thống nhất hai nội dung quan trọng về hỗ trợ quân sự cho Ukraine

(GLO)- Lãnh đạo G7 thống nhất hai nội dung quan trọng về hỗ trợ quân sự cho Ukraine; 3 tàu chở dầu Iran đi qua khu vực Mỹ áp đặt phong tỏa hải quân; Nga lên kế hoạch tăng nguồn cung LNG cho các nước ASEAN... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 17-6.

Lãnh đạo G7 thống nhất hai nội dung quan trọng về hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Ngày 17-6, website Điện Elysee đã đăng tải tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo G7 về các vấn đề địa chính trị, bao gồm xung đột Nga-Ukraine.

Theo tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo Nhóm G7 cho biết họ “sẵn sàng xem xét” việc cấp các giấy phép sản xuất vũ khí cho Ukraine và đã nhất trí tăng cường cung cấp khí tài quân sự cho Kiev.

Các nhà lãnh đạo tham dự phiên làm việc trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Evian-les-Bains (Pháp), ngày 16-6-2026. Ảnh: Reuters

Tuyên bố cho biết các nhà lãnh đạo G7 nhấn mạnh “tầm quan trọng của khả năng bảo đảm an ninh năng lượng, dựa trên các nhu cầu và ưu tiên do chính quyền Ukraine đề ra”, đồng thời cho biết họ nhất trí cung cấp thêm sự hỗ trợ để giúp Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới.

Khoản hỗ trợ này được kỳ vọng sẽ đáp ứng khoảng hai phần ba tổng nhu cầu tài chính và quốc phòng của Ukraine cho đến hết năm 2027.

Nga bao vây nhiều đơn vị Ukraine ở Konstantinovka

Kênh Military Summary đưa tin, Hội nghị thượng đỉnh G7 khai mạc trong bối cảnh các cuộc tấn công giữa Nga và Ukraine leo thang

Trên thực địa, Moscow được cho là đã phát động chiến dịch tổng tấn công trên khắp các mặt trận và trong vòng vài ngày qua họ đạt những bước tiến lớn nhất kể từ tháng 1, chiếm Kiyanitsa (Sumy), kiểm soát một phần Kazachi Lopan (Kharkov), đánh sập tuyến phòng thủ sông Oskil ở phía nam Kupyansk.

Tình hình ngày càng xấu đi với lực lượng Ukraine tại Konstantinovka, nhiều đơn vị của họ đã bị bao vây trong trung tâm thành phố. Ảnh: Readovka

Đặc biệt, Nga tuyên bố quân đội Ukraine gặp bất lợi lớn khi thất thủ tại Novyi Donbas, lực lượng Moscow chỉ còn cách thành phố Dobropillia chừng 3km. Konstantinovka dự kiến sẽ sụp đổ trong 4-5 ngày tới còn Liman cũng rơi vào tình huống tương tự khi thành phố bị chia cắt thành 3 phần và AFU có thể mất thành phố này trong 10-20 ngày.

Konstantinovka đóng vai trò là cửa ngõ vào cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk, đồng thời là khu vực tiếp tế cho quân đội Nga khi họ tiến về phía tây. Vì lý do này, Ukraine đang cố gắng phá hủy càng nhiều cơ sở hạ tầng càng tốt để ngăn chặn RFAF sử dụng thành phố làm căn cứ.

3 tàu chở dầu Iran đi qua khu vực Mỹ áp đặt phong tỏa hải quân

Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế ngày 17-6 xác nhận 3 tàu dầu của Iran đã đi qua khu vực phong tỏa của hải quân Mỹ tại vùng Vịnh, lần đầu tiên kể từ khi Washington áp đặt hạn chế với các cảng của Tehran ngày 13-4.

Các tàu di chuyển trên eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, miền Nam Iran, ngày 6-5-2026. Ảnh: Kyodo/AP

Cụ thể, dữ liệu của TankerTrackers, chuyên trang theo dõi hành trình của các tàu chở dầu quốc tế, vừa xác nhận rằng ít nhất 3 tàu chở dầu của Iran đã đi qua khu vực mà lực lượng Mỹ áp đặt phong tỏa hải quân. Tổng lượng dầu mà các tàu chở theo vào khoảng 4,8 triệu thùng. Đây được coi là những tàu dầu Iran đầu tiên đi qua khu vực phong tỏa của hải quân Mỹ kể từ ngày 13-4, thời điểm lực lượng Mỹ áp đặt hạn chế với các cảng và vùng biển của Iran, nhằm gây sức ép buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz.

Dữ liệu của TankerTrackers trùng khớp với thông tin do Iran công bố hồi đầu tuần về việc Mỹ đã bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân và 5 tàu của Iran, trong đó có 3 tàu chở dầu, đã thực sự đi qua khu vực phong tỏa.

Nga lên kế hoạch tăng nguồn cung LNG cho các nước ASEAN

Ngày 17-6, bên lề Diễn đàn Doanh nghiệp Nga-ASEAN, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov cho biết Nga đang thảo luận về việc tăng nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) với các đối tác ASEAN trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của khu vực ngày càng tăng.

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nga-ASEAN. Ảnh: THX



Theo ông Reshetnikov, các nước ASEAN có nhu cầu rất lớn, vì dự kiến mức tiêu thụ năng lượng sẽ tăng gấp 2,6 lần vào năm 2050. Điều này có nghĩa là ASEAN sẽ cần nhiều hơn các sản phẩm mà Nga có thể sản xuất và đây cũng là lĩnh vực mà Moskva hiện đang có những cơ hội mới. Do đó, Nga đang thảo luận về việc tăng nguồn cung, bao gồm cả LNG cho các nước ASEAN.

Bộ trưởng Nga cũng nhấn mạnh tiềm năng đáng kể trong việc tăng nguồn cung lương thực như lúa mì, dầu thực vật, các sản phẩm thịt, phân bón cho các nước ASEAN. Bên cạnh đó, hợp tác công nghiệp, nền tảng kỹ thuật số, kinh tế sáng tạo, dược phẩm và du lịch cũng là các lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai bên.