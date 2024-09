Tại Lễ ra mắt, UBND thị trấn Chư Ty đã công bố Quyết định thành lập 8 tổ bảo vệ an ninh trật tự tại các tổ dân phố và làng Trol Đeng với 31 thành viên.

Theo đó, 8 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với vai trò là cánh tay nối dài của Công an thị trấn, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được pháp luật quy định, như: Hỗ trợ nắm tình hình về an ninh trật tự; hỗ trợ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội; hỗ trợ vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; hỗ trợ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khi được điều động.

Đây là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở, thường xuyên, trực tiếp tiếp xúc với người dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân trong thời gian tới.

Tại lễ ra mắt, UBND thị trấn Chư Ty đã trao quyết định và tặng hoa cho 8 tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn.