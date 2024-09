(GLO)- Ngày 5-9, Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) phối hợp với các trường học trên địa bàn thị trấn ra mắt 5 mô hình "Cổng trường an toàn giao thông".

Các trường ra mắt mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" gồm: Trường THCS Hùng Vương, Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường Mầm Non 17-3.

Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động học sinh, phụ huynh nắm vững về trật tự, an toàn giao thông và pháp luật về an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong nhà trường; đồng thời, tổ chức điều tiết giao thông ở các khu vực cổng trường học vào giờ cao điểm tan trường; phối hợp với lực lượng Công an xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông theo quy định…

Được biết, mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của giáo viên, học sinh, phụ huynh và người dân trên địa bàn về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông tại giờ cao điểm.

Qua đó, thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an thị trấn Ia Kha với các trường học và cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an toàn giao thông nói riêng và công tác đảm bảo an ninh học đường, an ninh trật tự trong các trường học nói chung.