Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây quy mô lớn làm giả giấy tờ

Công an tỉnh Khánh Hòa bước đầu đã khai thác lời khai Phan Danh Hưng- nghi phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng khiến 3 người phụ nữ ở Khánh Hòa tử vong.

Sáng 8.6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, sau 8 giờ, lực lượng chức năng đã bắt được 2 đối tượng gây ra vụ cướp khi đang lẩn trốn tại thôn Để Xuyên, xã Đại Tráng (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

(GLO)- Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Anh Dũng (SN 1972, trú tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Cường (SN 1995, trú tại huyện Đak Mil, tỉnh Đak Nông) để điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại làng O (xã Ia O, huyện Ia Grai ).

Tối 6-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt Phan Danh Hưng, là nghi phạm gây ra vụ thảm sát kinh hoàng làm 3 người phụ nữ chết ở Khánh Hòa, gây rúng động dư luận. Đối tượng đang được thẩm vấn nóng.

Công an H.Tuy Phước (Bình Định) vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can vụ án hiếp dâm, cướp tài sản.

(GLO)- Theo nguồn tin riêng của Báo Gia Lai, ngày 5-6-2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Đình Trúc-Phó Chánh văn phòng Sở Nội vụ để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

(GLO)- Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Trương Quý Sửu - nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.