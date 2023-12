Thanh niên hé lộ lý do chém người tình cũ ngay giữa chợ ở Đà Nẵng

(GLO)-

Sáng 19-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Trung Quốc (SN 1998, trú tại thôn Tân Định, xã Tân An) và Phan Thành Trung (SN 2005, trú tại tổ 4, thị trấn Đak Pơ) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.