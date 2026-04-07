Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Thành lập Đảng bộ Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
PHƯƠNG THẢO
(GLO)- Đảng ủy phường An Phú (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Nguyên.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Nguyên; đồng thời chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Theo quyết định, Đảng bộ Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Nguyên có 3 chi bộ trực thuộc với 33 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 9 đồng chí. Đồng chí Trần Quốc Tuấn - quyền Giám đốc Công ty được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Việc thành lập Đảng bộ nhằm tăng cường vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp, lãnh đạo thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Đồng thời, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp sẽ là cầu nối giữa cấp ủy với ban lãnh đạo Công ty, góp phần định hướng phát triển bền vững, xây dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Nguyên gồm 9 đồng chí. Ảnh: ĐVCC

Đến nay, Đảng bộ phường An Phú có 45 tổ chức đảng với 1.115 đảng viên, gồm 4 đảng bộ cơ sở, 13 chi bộ cơ sở và 28 chi bộ tổ dân phố, làng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Giải pháp căn cơ tạo nguồn phát triển đảng viên

Gia Lai chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên

(GLO)- Năm 2026, Ðảng bộ tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu kết nạp 4.000 đảng viên mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy bám sát phương châm “nắm chắc nguồn, xây nguồn nào chắc nguồn đó”, coi phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, có tính nền tảng.

Có thể bạn quan tâm

Trung đoàn 739 vững bước đi lên

Chính trị

(GLO)- Phát huy truyền thống hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn Bộ binh 739 không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đồng thời đẩy mạnh công tác dân vận, góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân.

Tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Chiều 31-3, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến tới các điểm cầu cấp tỉnh, thành phố, cấp xã trong cả nước.

