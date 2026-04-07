Theo dõi Báo Gia Lai trên

Tại hội nghị, Đảng ủy phường đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Nguyên; đồng thời chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Theo quyết định, Đảng bộ Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Nguyên có 3 chi bộ trực thuộc với 33 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 9 đồng chí. Đồng chí Trần Quốc Tuấn - quyền Giám đốc Công ty được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Việc thành lập Đảng bộ nhằm tăng cường vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp, lãnh đạo thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Đồng thời, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp sẽ là cầu nối giữa cấp ủy với ban lãnh đạo Công ty, góp phần định hướng phát triển bền vững, xây dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh.

﻿ Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Nguyên gồm 9 đồng chí. Ảnh: ĐVCC

Đến nay, Đảng bộ phường An Phú có 45 tổ chức đảng với 1.115 đảng viên, gồm 4 đảng bộ cơ sở, 13 chi bộ cơ sở và 28 chi bộ tổ dân phố, làng.