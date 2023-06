Tai nạn giao thông được kéo giảm nhưng chưa bền vững

(GLO)- Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các kế hoạch, chuyên đề tuần tra, kiểm soát nên tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong 6 tháng đầu năm 2023 đã chuyển biến tích cực. Đặc biệt, tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022.

Từ đầu năm đến nay, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức hơn 1.700 lượt buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT tại các thôn, làng, tổ dân phố với hơn 200 ngàn lượt người tham gia; tổ chức hơn 80 lượt tuyên truyền tại các nhà thờ, điểm nhóm tôn giáo thu hút hơn 10 ngàn tín đồ tham gia; phối hợp tổ chức hơn 250 lượt buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông tại các trường học thu hút hơn 85 ngàn giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia.

Kết hợp công tác tuyên truyền, lực lượng Công an đã trao tặng hơn 600 mũ bảo hiểm, gần 2.000 phần quà cho những hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, lực lượng Công an toàn tỉnh đã vận động cá biệt hơn 3.800 trường hợp thường xuyên vi phạm TTATGT; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động 123 mô hình tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự toàn tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và thực hiện các kế hoạch, chuyên đề, quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Cụ thể, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử phạt hơn 39.500 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ với số tiền hơn 34 tỷ đồng, tạm giữ hơn 7.200 phương tiện, hơn 14.000 giấy tờ các loại; tước có thời hạn hơn 3.300 giấy phép lái xe.

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt 3 chuyên đề trọng tâm gồm: vi phạm nồng độ cồn, tải trọng, tốc độ. Trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng này đã phát hiện, lập biên bản hơn 3.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt với số tiền hơn 11,6 tỷ đồng; phát hiện hơn 1.000 trường hợp vi phạm về tải trọng, xử phạt với số tiền 4,39 tỷ đồng; phát hiện hơn 3.600 trường hợp vi phạm về tốc độ, xử phạt với số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp cũng đã ra quyết định khởi tố 15 vụ, 16 bị can về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nên tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh được kéo giảm cả 3 tiêu chí. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh), trong 6 tháng đầu năm (tính từ ngày 15-12-2022 đến 14-6-2023), toàn tỉnh xảy ra 165 vụ TNGT, làm 112 người chết, 111 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, TNGT giảm 2 vụ, giảm 12 người chết, giảm 26 người bị thương. Qua phân tích, đánh giá các vụ TNGT trên địa bàn thời gian qua, Công an tỉnh xác định nguyên nhân là do một bộ phận người dân còn chủ quan, thiếu ý thức trong việc tuân thủ Luật Giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, hệ thống quốc lộ không có dải phân cách cứng, giao cắt với nhiều đường ngang dân sinh, nhất là khu vực đông dân cư dễ gây tai nạn; một số tuyến quốc lộ đang được thi công, thiếu hệ thống đèn tín hiệu, gờ giảm tốc là điều kiện phát sinh TNGT. Ngoài ra, một số tuyến đường liên thôn, liên xã hẹp, xuống cấp, thiếu hệ thống đèn chiếu sáng; mật độ phương tiện ngày càng tăng, trong khi hệ thống đường bộ chưa đáp ứng được yêu cầu đi lại, hệ thống phương tiện giao thông công cộng đang còn hạn chế… cũng là nguyên nhân phát sinh TNGT.

Trung tá Ksor H'Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh-thông tin: Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã được kéo giảm nhưng chưa thực sự bền vững. Vì vậy, trong thời gian tới, lực lượng Công an tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT; tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT, nhất là 3 nhóm hành vi trọng điểm gồm: nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng.

“Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường công tác gọi hỏi, răn đe, giáo dục số thanh-thiếu niên càn quấy, thường xuyên vi phạm TTATGT; rà soát, lập danh sách phương tiện không bảo đảm an toàn giao thông để có phương án xử lý. Tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể ở cơ sở tuyên truyền, vận động, yêu cầu chủ phương tiện và người trên 18 tuổi nhưng chưa có giấy phép lái xe tham gia các lớp đào tạo, sát hạch lái xe và cam kết chấp hành quy định của pháp luật về TTATGT. Thường xuyên rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực TTATGT, khắc phục những bất hợp lý trong tổ chức giao thông, giải quyết các “điểm đen”, tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT nhằm góp phần kéo giảm TNGT một cách bền vững”-Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh.