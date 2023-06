Xử lý vi phạm nồng độ cồn góp phần kéo giảm tai nạn giao thông

Mới đây, chúng tôi có dịp theo chân tổ công tác của Đội CSGT-Trật tự (Công an TP. Pleiku) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại đường Nguyễn Tất Thành. Tại đây, lực lượng CSGT tổ chức kiểm tra hàng chục trường hợp người điều khiển ô tô, xe máy có dấu hiệu đã uống rượu, bia. Khi được lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, anh P.V.H. (trú tại phường Đống Đa, TP. Pleiku) phân trần: “Tôi mới uống 3 lon bia thôi. Nhà gần và bản thân vẫn còn tỉnh táo nên tôi mới điều khiển xe máy về nhà”. Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện nồng độ cồn của anh là 0,512 mg/lít khí thở. Với lỗi này, anh H. bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 6 đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Ngoài anh H, chỉ trong hơn 1 giờ thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Công an TP. Pleiku đã xử lý hơn 10 trường hợp vi phạm.

Tương tự, từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an thị xã An Khê đã lập biên bản 262 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 5 ô tô, 257 xe máy, tước 176 giấy phép lái xe các loại và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 700 triệu đồng. Trong số này có trường hợp anh Đ.N.C. (trú tại phường An Phú) điều khiển xe ô tô con lưu thông trên tỉnh lộ 669 vi phạm nồng độ cồn với mức 0,472 mg/lít khí thở và không có giấy phép lái xe. Với hành vi vi phạm này, anh C. đã bị xử phạt với số tiền 46 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Bảo Hưng-Đội trưởng Đội CSGT-Trật tự (Công an thị xã An Khê) cho biết: Thời gian qua, lãnh đạo Công an thị xã đã quyết liệt chỉ đạo lực lượng CSGT-Trật tự tập trung xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn. Lãnh đạo Công an thị xã đã quán triệt các lực lượng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 14-6-2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 1240/UBND-NC về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng-chống tác hại của rượu, bia. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Phòng-chống tác hại của rượu, bia; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm quy định cấm uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, học tập, ngày trực; gương mẫu thực hiện quy định đã uống rượu, bia thì không lái xe; nghiêm cấm can thiệp vào việc xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng chức năng.

Từ đầu năm đến nay, qua thực hiện chuyên đề về nồng độ cồn, lực lượng Công an toàn tỉnh đã lập biên bản hơn 4.200 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 3.125 trường hợp với số tiền hơn 12 tỷ đồng. Sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an trong xử lý vi phạm về nồng độ cồn đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong 5 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 140 vụ tai nạn giao thông, làm 96 người chết, 93 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông giảm 2 vụ, giảm 12 người chết, giảm 20 người bị thương.