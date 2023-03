(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị sơ kết 45 ngày triển khai thực hiện Điện số 05 của Bộ Công an và đánh giá công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I-2023. Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Ngày 3-2-2023, Bộ trưởng Bộ Công an có Điện số 05 chỉ đạo nâng cao các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT năm 2023 với mục tiêu “Quyết tâm lập lại trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật của cả người tham gia giao thông và lực lượng thực thi công vụ về giao thông”. Sau 45 ngày thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an (từ ngày 3-2 đến 19-3-2023), Công an tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo TTATGT, kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) ở cả 3 chỉ số so với thời gian liền kề (giảm 8,51% số vụ; 9,09% số người chết; 29,03% số người bị thương); không xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, đua xe trái phép; chống người thi hành công vụ.

Lực lượng Công an toàn tỉnh đã thực hiện 2.514 ca tuần tra kiểm soát với 15.566 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phát hiện, lập biên bản đối với 13.247 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với số tiền 11,53 tỷ đồng; tước 1.061 giấy phép lái xe; tạm giữ 43 ô tô, 1.962 mô tô. Trong đó, tập trung xử lý các lỗi như vi phạm về nồng độ cồn (1.308 trường hợp); vi phạm về tốc độ (1.765 trường hợp); quá tải, quá khổ (406 trường hợp)… Đồng thời, lực lượng Công an phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp Luật Giao thông đường bộ tại 135 khu dân cư với hơn 16.150 lượt người dân tham gia; 11 trường học với 8.662 lượt giáo viên, học sinh, kết hợp trao tặng 250 mũ bảo hiểm và các phần quà có giá trị… Tổ chức ký kết chấp hành các quy định của pháp luật về tải trọng, kích thước thành thùng xe đối với 4 nhà máy chế biến, 8 doanh nghiệp vận tải, 990 lái xe…

Phân tích tình hình công tác bảo đảm TTATGT quý I-2023 cho thấy, so với cùng kỳ năm 2022, TNGT giảm cả 3 chỉ số. Tuy nhiên, tỷ lệ số người chết do TNGT còn cao, TNGT liên quan đến người dân tộc thiểu số còn diễn biến phức tạp. Hội nghị đã thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt Điện số 05 của Bộ Công an, kế hoạch 979 của Giám đốc Công an tỉnh thời gian tới, trọng tâm là trong quý II-2023.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Ksor H’Bơ Khắp chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền huy động các ban ngành, đoàn thể tham gia cùng lực lượng Công an trong công tác đảm bảo TTATGT, nhất là tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Tập trung lực lượng, phương tiện tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra TNGT, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn, góp phần hình thành thói quen “đã uống rượu bia, không lái xe” trong các tầng lớp nhân dân. Kiên quyết xử lý các hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ, không tiếp nhận can thiệp trong công tác xử lý vi phạm, không để xảy ra tình trạng tụ tập, đua xe trái phép gây TTATGT, nhất là trong dịp lễ 30-4, 1-5...