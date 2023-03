( GLO)- Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 132 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng, tạm giữ 54 phương tiện vi phạm.

Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển phương tiện tham gia giao thông phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn thị xã An Khê, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, Công an thị xã chỉ đạo Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, Công an thị xã đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 132 trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô nẹt pô, rú ga, lạng lách, đánh võng, thay đổi kết cấu xe; đồng thời ra quyết định xử phạt tổng số tiền hơn 100 triệu đồng và tạm giữ 54 phương tiện vi phạm.

Thời gian tới, Công an thị xã An Khê tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã, kiên quyết xử lý triệt để vi phạm trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên.