Sư đoàn 2 kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống đơn vị và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

(GLO)- Sáng 20-10, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống đơn vị (20/10/1965 - 20/10/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Dự lễ kỷ niệm có Thượng tướng Võ Minh Lương-Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Đại tá Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5.

Thượng tướng Võ Minh Lương-Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: R'Piên

Cùng dự có Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 2 qua các thời kỳ.

Cách đây tròn 60 năm, khi cách mạng miền Nam bước vào giai đoạn cam go nhất, ngày 20-10-1965, tại làng An Lâm, xã Phước Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam (nay là TP. Đà Nẵng), Sư đoàn 2 chính thức được thành lập.

Đây là lực lượng chủ lực cơ động của Quân khu 5, lấy nhiệm vụ tác chiến tập trung tiêu diệt sinh lực địch là chủ yếu, liên hệ mật thiết với phong trào quần chúng nhân dân, diệt địch giành dân, giải phóng đất đai, hướng tới mục tiêu giải phóng thành phố Đà Nẵng.

Đối tượng tác chiến chủ yếu của Sư đoàn là quân viễn chinh Mỹ và quân chủ lực Ngụy; địa bàn tác chiến chủ yếu từ Bắc Quảng Ngãi đến Đà Nẵng.

Chỉ 1 tháng sau ngày thành lập, Sư đoàn đã bước vào chiến đấu và lập chiến công vang dội tại trận Hiệp Đức-Đồng Dương, diệt gọn một chiến đoàn Ngụy và một tiểu đoàn Mỹ. Mùa xuân năm 1966, Sư đoàn tiếp tục ghi dấu với chiến thắng cao điểm 62 Đông Giáp và chiến dịch Tây Sơn Tịnh.

Đoàn chủ tịch lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống đơn vị và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Ảnh: P.D

Trong 10 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 10 năm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, Sư đoàn đã tham gia trên 20 chiến dịch, đánh gần 3.420 trận lớn, nhỏ; diệt và bắt sống hơn 1 vạn tên địch với nhiều cách đánh táo bạo, linh hoạt như: “Khơi ngòi, đánh điểm, diệt viện”; “Kéo địch từ cao xuống thấp”; “Nhử địch từ trong ra ngoài”; “Bao vây, đón lõng”, “Vận động tiến công kết hợp chốt”; “Đánh đêm, đánh ngày”… lập được nhiều chiến công vang dội.

Từ năm 1988 đến nay, Sư đoàn 2 đóng quân trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Trong thời bình, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia tích cực các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phòng-chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn… Từ thực tiễn ấy, truyền thống “Trên tin, bạn mến, dân thương-Đã đi là đến, đã đánh là thắng” ngày càng được tô thắm.

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, Sư đoàn 2 vinh dự 2 lần được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cùng hàng chục huân, huy chương cao quý khác.

Thượng tướng Võ Minh Lương gắn Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất lên Quân kỳ Quyết thắng. Ảnh: P.D

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 đã đạt được trong suốt 60 năm qua.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, coi trọng huấn luyện thực chất, đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, khai thác, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị có trong biên chế, nhất là vũ khí, trang bị mới, hiện đại.

Bên cạnh đó, kết hợp huấn luyện với rèn luyện bộ đội để Sư đoàn 2 thật sự trở thành môi trường rèn cán, luyện quân nghiêm túc, giàu tính nhân văn, là nơi để mọi cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn được học tập, rèn luyện, tiến bộ và trưởng thành; phát huy phong trào đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, chuyển đổi số và tích cực học tập ngoại ngữ, tiếng dân tộc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (thứ 4 từ trái sang) trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Sư đoàn 2. Ảnh: P.D

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Sư đoàn 2 tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo “Hai kiện định, hai đẩy mạnh và hai ngăn ngừa” của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Đồng thời, thường xuyên giữ vững và tăng cường mối đoàn kết với cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng sẵn sàng tham gia phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, an ninh phi truyền thống.

Thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

"Kỷ niệm 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất là dịp để mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Sư đoàn 2 nỗ lực hơn nữa “học truyền thống, noi gương truyền thống, hành động vì truyền thống để xứng đáng với truyền thống” của Sư đoàn anh hùng.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng, bước vào kỷ nguyên mới, Sư đoàn 2 tiếp tục phát huy truyền thống “Trên tin, bạn mến, dân thương-Đã đi là đến, đã đánh là thắng” của đơn vị 2 lần anh hùng, lập thêm nhiều thành tích hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc trên địa bàn"-Thứ tưởng Bộ Quốc phòng tin tưởng.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Võ Minh Lương đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Sư đoàn 2, phần thưởng cao quý ghi nhận những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 duyệt đội ngũ. Ảnh: P.D﻿

Khép lại buổi lễ trong không khí trang trọng, tự hào, tràn đầy khí thế thi đua lập thành tích mới, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 đã tiến hành duyệt đội ngũ và đồng diễn nghệ thuật “60 năm-Vang mãi bản hùng ca Sư đoàn Thép”.