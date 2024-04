Thưởng nóng cho Công an huyện Đăk Pơ vì khám phá nhanh vụ cướp tài sản (GLO)- Chiều 8-4, Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã tuyên dương, thưởng nóng cho Công an huyện Đăk Pơ 10 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ cướp tài sản xảy ra ngày 20-3 tại thôn 4, xã An Thành.

"Nóng” tình trạng phá rừng làm rẫy ở xã Hà Đông (GLO)- Để có thêm đất sản xuất, một số đối tượng đã lén lút chặt phá cây rừng thuộc lâm phần giao cho Cộng đồng làng Kon Pơ Dam và UBND xã Hà Đông (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) quản lý.

Hợp sức giữ rừng giáp ranh (GLO)- Thời gian qua, nhằm ngăn chặn, hạn chế nguy cơ xâm hại đến tài nguyên rừng tại khu vực giáp ranh giữa 2 địa phương, UBND tỉnh Gia Lai và UBND Kon Tum đã ký kết quy chế phối hợp trong việc chỉ đạo các sở, ngành địa phương triển khai nhiều giải pháp quản lý, bảo vệ rừng nơi đây.

Hải Phòng bắt nữ cán bộ công an tổ chức sử dụng ma túy Nữ cán bộ công an 36 tuổi cùng 2 đối tượng vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Hải Phòng bắt giữ với cáo buộc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tước danh hiệu 2 nữ cảnh sát tham gia 'tiệc' ma túy Công an TP Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 2 nữ cán bộ công an có mặt, tham gia bữa "tiệc" ma túy.

Chư Sê siết chặt quản lý vũ khí, vật liệu nổ (GLO)- Để ngăn chặn tình trạng người dân tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo, Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp.

Quảng Bình: 2 nữ 'đại gia' lừa đảo hơn 110 tỉ đồng bằng chiêu đáo hạn ngân hàng Bằng hình thức huy động tiền để đáo hạn ngân hàng, 2 nữ 'đại gia' ở Quảng Bình đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 110 tỉ đồng.

Công an Mang Yang xác minh, truy tìm nguồn gốc phương tiện (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an huyện Mang Yang thông báo về việc xác minh, truy tìm phương tiện và thông tin liên quan các vụ án “Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

“Ăn” tiền xây nhà tình nghĩa, nguyên chủ tịch và kế toán xã bị bắt (GLO)- Chiều 4-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyên chủ tịch UBND xã và kế toán 1 xã ở Bạc Liêu để điều tra về hành vi tham ô tài sản.



Mỗi thôn, bản có ít nhất 1 tuyên truyền viên pháp luật người dân tộc thiểu số (GLO)- Mỗi thôn, bản, ấp, buôn, phum, sóc... có ít nhất 1 tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc thiểu số (DTTS) hoặc biết tiếng DTTS; ưu tiên lựa chọn, bồi dưỡng già làng, trưởng thôn, bản, ấp, buôn, phum, sóc, các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

An Khê triển khai mô hình phòng, chống tội phạm "3 lớp" (GLO)- Chiều 3-4, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thị xã An Khê tổ chức hội nghị triển khai mô hình phòng, chống tội phạm "3 lớp" trên địa bàn thị xã. Đây là mô hình triển khai thực hiện đầu tiên trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hạt Kiểm lâm huyện Kbang tiêu hủy 2 cá thể khỉ vàng đã chết (GLO)- Sáng 5-4, tại bãi rác xã Nghĩa An, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức tiêu hủy 2 cá thể khỉ vàng thuộc loài nguy cấp, quý hiếm, nhóm IIB, đã chết. Đây là tang vật mà Hạt Kiểm lâm huyện đã tạm giữ trong vụ mua lâm sản trái pháp luật trước đó.

Khẩn trương xác minh, xử lý việc khai thác đá trái phép tại Ia Dom (GLO)- Sau khi người dân liên tục phản ánh tình trạng khai thác đá trái phép tại khu vực suối Ia Dom (làng Mook Trêl, xã Ia Dom), UBND huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Gia Lai: Bắt giữ kẻ xâm hại rồi giết một phụ nữ trên chòi rẫy (GLO)- Chiều 4-4, lãnh đạo Công an tỉnh đã thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an huyện Ia Pa, Công an huyện Kông Chro 10 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong việc phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Đinh I Ô để điều tra về hành vi hiếp dâm, giết người.

Lãnh 13 năm tù vì trộm xe ô tô của Công an (GLO)-Chiều 3-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Thịnh (SN 1988, trú tại xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) 13 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Huy động 400 cảnh sát truy tìm phạm nhân trốn trại giam, cướp taxi Khoảng 400 cảnh sát của nhiều đơn vị cùng với lực lượng dân quân tự vệ ở Thanh Hóa đã được huy động vào khu vực rừng núi nghi phạm nhân trốn trại giam đang lẩn trốn để tìm kiếm, truy bắt.

