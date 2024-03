Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 17/3, Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng thông tin, đơn vị này vừa hoàn thành việc thu hồi hơn 135,2 tỷ đồng do Ngô Văn Phát (tức Phát dầu) thu lợi bất chính trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan không hối lỗi, khai báo quanh co, đổ lỗi cho cấp dưới nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc là "loại bỏ khỏi đời sống xã hội".

Công an phường Hàng Trống làm rõ 2 đối tượng nghi vấn có thẻ với chữ “POLICE”, giao tiếp bằng tiếng Anh và tự xưng là Interpol (cảnh sát quốc tế - PV) có hành vi chiếm đoạt tài sản của du khách.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị đề nghị thi hành kỷ luật do vi phạm pháp luật, nhận hối lộ, đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh bị đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng do vi phạm pháp luật, bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội nhận hối lộ.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định đình nã số 355/QĐĐN-CSĐT-Đ3 đối với Đặng Thị Lan (SN 1979, trú tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(GLO)- Sáng 15-3, Công an huyện Đak Pơ và điểm nhóm tin lành Kuk Đak (xã An Thành, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) tiến hành ký kết quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.