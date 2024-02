Chư Sê: Bắt đối tượng giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Với thủ đoạn tự xưng là cán bộ Công an, đối tượng Phạm Văn Tùng (SN 1983, trú tại xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 ngày 21-2, ông L.G.M. (trú tại làng Tok Roh, xã Ia Blang, huyện Chư Sê) đến Công an xã Ia Blang trình báo về việc vào sáng 18-2, có 1 nam thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) đến nhà ông tự xưng là cán bộ Công an và xin ở nhờ để xác minh một số việc có liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Đến ngày 20-2, đối tượng này tiếp tục mượn xe máy nhãn hiệu Honda cùng 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 10A và số tiền 1 triệu của ông M., hẹn 1 giờ sau quay lại nhưng không thấy trở về .

Nhận được tin báo, Công an xã Ia Blang đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện xin ý kiến chỉ đạo; đồng thời, phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện tiến hành xác minh, truy xét và xác định đối tượng trên là Phạm Văn Tùng.

Đến ngày 21-2, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Chư Sê phối hợp với Công an xã Ia Piar, huyện Phú Thiện bắt giữ đối tượng Phạm Văn Tùng cùng tang vật có liên quan. Tại cơ quan Công an, Tùng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an huyện Chư Sê đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Tùng để xử lý theo quy định của pháp luật.