Sau Israel- Iran, ông Trump tự tin giải quyết nhanh xung đột Israel- Hamas ở Gaza

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một lệnh ngừng bắn vào tuần tới. Chúng tôi đang tiến rất gần,” ông Trump nói với các phóng viên tại phòng Bầu dục ở Nhà Trắng.

Ông Trump cho biết vừa được đặc phái viên Steve Witkoff báo cáo về những diễn biến trong các cuộc đàm phán. “Ông ấy nói với tôi rằng Gaza đang rất gần [một thỏa thuận]” - Tổng thống Trump cho hay.

Trước đó, ngày 25/6, Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran đã cải thiện bầu không khí của các cuộc đàm phán ngừng bắn Gaza.

“Tôi nghĩ rằng tiến triển lớn đang được đạt được tại Gaza. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một số tin rất tốt” - ông Trump nói với các phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Hà Lan.

Ông Trump nhấn mạnh Mỹ tiếp tục đóng vai trò trung gian tích cực để thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, đồng thời nhắc lại cam kết hỗ trợ nhân đạo cho người dân Gaza. “Điều quan trọng là phải bảo vệ dân thường và đảm bảo nguồn viện trợ được chuyển đến những người cần nó nhất”, ông nói thêm.

Giới quan sát nhận định, phát đi tín hiệu lạc quan, Tổng thống Trump nhằm tạo áp lực ngoại giao lên các bên liên quan, đồng thời khẳng định vai trò dẫn dắt của Mỹ trong các nỗ lực giải quyết xung đột ở Trung Đông.

Người dân Palestine ở Dải Gaza sơ tán lánh nạn chiến tranh. Ảnh: THX/TTXVN

Các cuộc giao tranh giữa Israel và Hamaz leo thang từ tháng 10/2023. Theo LHQ, hơn 56.000 người Palestine đã thiệt mạng, hàng trăm nghìn người khác bị thương hoặc mất nhà cửa. Nhiều khu vực dân cư, trường học, bệnh viện và cơ sở hạ tầng thiết yếu bị phá hủy nghiêm trọng. Khoảng 80% dân số Gaza đang phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo. Các tổ chức quốc tế nhiều lần cảnh báo nguy cơ có nạn đói trên diện rộng và bùng phát dịch bệnh do thiếu nguồn nước sạch, thuốc men và điều kiện y tế tối thiểu.

Một báo cáo của Israel thống kê gần 100.000 người Palestine đã thiệt mạng trong các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza. Palestine thì cho rằng hơn 56.300 ca tử vong, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Các chuyên gia độc lập nhận định con số thực tế có thể lên tới 200.000 người khi tính cả trường hợp tử vong do hậu quả gián tiếp của chiến tranh như nạn đói, bệnh tật.

Hiện tại, các cuộc tấn công tại Gaza vẫn tiếp diễn, gây thương vong lớn cho dân thường và đẩy khu vực vào khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Israel yêu cầu Hamas trao trả toàn bộ con tin và giải giáp vũ khí, trong khi Hamas đòi hỏi Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza và dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Đây được xem là những trở ngại chính khiến các cuộc đàm phán kéo dài và chưa thể đi đến kết quả cuối cùng.

Lệnh phong tỏa lâu dài của Israel cùng với các đợt không kích liên tục đã làm trầm trọng thêm tình hình. Tình hình đó cho thấy mỗi lần đàm phán ngừng bắn không chỉ là nỗ lực giảm thương vong, mà còn mở ra hy vọng khôi phục tạm thời hoạt động cứu trợ nhân đạo và đưa viện trợ vào Gaza.

Hôm 25/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, Hamas một lần nữa kiểm soát viện trợ nhân đạo vào phía Bắc Gaza và đánh cắp nó từ người dân, đồng thời tuyên bố sẽ ngăn chặn việc làm của Hamas.

Israel bắt đầu cho phép một lượng nhỏ viện trợ vào Gaza từ cuối tháng 5/2025, sau hơn 2 tháng áp đặt lệnh phong tỏa vùng lãnh thổ này. Các hoạt động viện trợ phần lớn thông qua Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) - tổ chức được Mỹ và Israel hậu thuẫn.

Trở lại với tuyên bố của ông Trump, Phó tổng thống Mỹ D.J.Vance nhấn mạnh năng lực và tầm ảnh hưởng của ông Trump, gọi những gì tổng thống Mỹ quyết định ở Iran xứng đáng là một học thuyết, để giải quyết vấn đề ở Gaza.

Nói thêm về học thuyết của ông Trump, ông Vance chỉ ra 3 đặc điểm: “Thứ nhất, bạn xác định rõ ràng lợi ích của nước Mỹ, trong trường hợp này, đó là Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Thứ hai, bạn nỗ lực giải quyết vấn đề đó một cách quyết liệt bằng con đường ngoại giao. Và thứ ba, khi không thể giải quyết bằng ngoại giao, bạn sử dụng sức mạnh quân sự áp đảo để giải quyết nó, rồi rút khỏi đó ngay trước khi nó trở thành một cuộc xung đột kéo dài”.

Bình luận cách tiếp cận của Tổng thống Trump trong những ngày gần đây đối với cuộc xung đột ở Trung Đông, Clifford May - người sáng lập và là Chủ tịch của tổ chức tư vấn Foundation for Defense of Democracies (Mỹ), cho rằng Phó Tổng thống Vance đã đưa ra một bản tóm tắt chính xác.

Ahmed Charai - Chủ tịch và Giám đốc điều hành của công ty truyền thông Global Media Holding (Maroc) cũng nói nỗ lực của ông Trump đã mở ra cánh cửa mới ở Trung Đông và giờ là thời điểm để các nước trong khu vực hành động.

Các nhà trung gian cho biết đang thảo luận với Israel và Hamas qua điện thoại và có thể sớm gặp nhau tại Ai Cập — quốc gia cùng với Qatar đã hỗ trợ Mỹ làm trung gian cho các cuộc đàm phán về Gaza.

Phía Hamas tỏ ý sẵn sàng quay lại bàn đàm phán. Phía Israel bày tỏ với Mỹ rằng họ thực sự nghiêm túc muốn đạt được một thỏa thuận sau nhiều tháng đàm phán bế tắc.