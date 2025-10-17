Ra đường sợ nhất… shipper

(GLO)- Với đặc thù công việc, nhiều shipper tham gia giao thông thường xuyên sử dụng thiết bị di động hoặc chở hàng hóa cồng kềnh, mất tập trung. Không ít vụ va chạm đã xảy ra tại Gia Lai khiến người dân không khỏi lo âu khi phải “đối đầu” với các shipper.

Nhiều vụ tai nạn liên quan đến shipper

Khoảng 11 giờ ngày 6-10, trên đường đi học về bằng xe máy, đến đoạn qua ngã tư Hùng Vương-Lý Thái Tổ (phường Diên Hồng), em T.T.D.T. (SN 2007, trú tại phường Diên Hồng) bất ngờ bị một nam shipper đi xe máy tông từ phía sau.

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa 6-10 tại ngã tư Hùng Vương-Lý Thái Tổ (phường Diên Hồng). Ảnh: Văn Ngọc

Cú tông mạnh khiến 2 xe đều ngã. Em T. bị đa chấn thương, được đi cấp cứu ở Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Tại đây, các bác sĩ xác định, em bị chấn động não, rạn xương gò má và phải nằm điều trị.

Em T. chia sẻ: “Lúc đó, em dừng trước đèn đỏ, chuẩn bị đi thẳng theo hướng từ đường Lý Thái Tổ qua Lê Thánh Tôn. Khi em vừa khởi động xe đi tiếp thì bỗng dưng bị tông mạnh từ phía sau khiến em ngã xuống đường choáng váng. Mong rằng các anh shipper dù có vội vàng cũng nên chú ý để đảm bảo an toàn cho người khác cũng như chính mình”.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Diên Hồng cùng Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) đã đến hiện trường để bảo đảm an toàn giao thông và xác minh làm rõ vụ tai nạn.

Bước đầu, lực lượng Công an xác định đây là đoạn đường 1 chiều. Em T. đi cùng chiều phía trước của xe máy do shipper điều khiển. Shipper đã chuyển làn mà không tập trung, thiếu quan sát dẫn đến va chạm từ phía sau tới với em T.

Trước đó, tối 5-10, shipper điều khiển xe máy cũng xảy ra va chạm với xe đạp điện do thanh niên 16 tuổi điều khiển chở theo em bé 3 tuổi trên đường Nguyễn An Ninh (phường Diên Hồng). Xe đạp điện của thanh niên đi từ phía sau tới với tốc độ cao đã va chạm với xe của nam shipper. Rất may, các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Ngày 25-9, trên mạng xã hội Facebook cũng xôn xao về 1 clip ghi lại vụ tai nạn xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng đoạn thuộc phường Pleiku. Theo đó, nam shipper điều khiển xe máy đi với tốc độ cao vượt lên bên phải của người phụ nữ đi xe máy. Phần sọt hàng của shipper đã móc vào áo mưa của người phụ nữ này khiến chị ngã ra đường.

Một shipper chở hàng hóa che khuất BKS xe bị lực lượng CSGT kiểm tra. Ảnh: Văn Ngọc

Hầu hết người xem đều tỏ ra lo lắng, bởi đây là tình trạng khá phổ biến. Chị Phạm Thị Hà (phường Thống Nhất) bày tỏ: “Không phải đánh đồng nhưng nhiều shipper vẫn sử dụng điện thoại gắn trên xe, thậm chí cầm điện thoại trên tay khi điều khiển xe. Làm như vậy thì không thể nào tập trung đi đường được. Chưa kể họ chạy rất nhanh để giao cho kịp đơn, trong khi sọt hàng khá cồng kềnh dễ dẫn đến va quẹt với phương tiện khác. Biết là nghề này vất vả, nhiều áp lực, ai cũng lo tất bật kiểm sống nhưng an toàn phải được đặt lên trên hết”.

Kiên quyết xử lý

Theo ghi nhận của phóng viên, với đặc thù công việc, các shipper điều khiển xe máy đều chở theo sau sọt hàng to, cồng kềnh, dễ dẫn đến nguy cơ xảy ra va quẹt với phương tiện khác. Một số xe còn chở hàng che lấp BKS dẫn đến khó khăn trong công tác xử lý của lực lượng CSGT.

Lực lượng CSGT tập trung xử lý các lỗi vi phạm của shipper. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, với áp lực thời gian, mong muốn giao được nhiều đơn để có thu nhập cao cũng khiến một số shipper “bất chấp” phóng nhanh, vượt ẩu. Một số khác sẵn sàng sử dụng thiết bị di dộng mà không dừng hẳn phương tiện dẫn đến mất tập trung, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Trước tình trạng này, lực lượng CSGT đã có nhiều biện pháp vừa kiên quyết xử lý vi phạm, vừa kết hợp răn đe, tuyên truyền nhằm đảo bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh)-cho biết: “Thời gian qua, đơn vị đã tập trung xử lý các trường hợp shipper vi phạm quy định pháp luật khi tham gia giao thông, đặc biệt là hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe, vận chuyển hàng trên xe cồng kềnh, che khuất đèn, biển số xe…”.

Sáng 14-10, trong quá trình tuần tra tại địa bàn các phường Diên Hồng và Pleiku, Đội CSGT đường bộ số 2 đã phát hiện, lập biên bản 2 trường hợp là shipper.

Anh Đ.A.D. (SN 1996, phường Hội Phú) giãi bày: “Thường ngày tôi cũng đều chở vừa phải, gọn gàng, tuân thủ quy định. Tuy nhiên, hôm nay hàng hóa nhiều, trong khi điểm tiếp nhận hàng xa nên tôi tranh thủ chở luôn một lần để đỡ mất công quay lại lấy. Vì túi hàng to nên bị che mất BKS. Tôi sẽ rút kinh nghiệm để không tái phạm”.

Nhiều trường hợp shipper đã bị lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm. Ảnh: Văn Ngọc

Tương tự, anh L.T.H. (SN 1996, phường Thống Nhất) bày tỏ: “Số tiền phạt là rất lớn với những shipper như chúng tôi nên tôi chắc chắn sẽ không vi phạm nữa. Tôi sẽ nhắc nhở anh em đồng nghiệp cần tuân thủ nghiêm quy định để tránh bị phạt, hơn cả là đảm bảo an toàn cho mọi người và chính mình”.

Theo Trung tá Nguyễn Minh Tuấn, thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với các công ty giao hàng trên địa bàn tổ chức quán triệt, tuyên truyền cho shipper các quy định của pháp luật liên quan đến nghề này. Đồng thời, đề nghị người dân trong quá trình tham gia giao thông nếu phát hiện, ghi nhận được thông tin, hình ảnh vi phạm của các shipper thì báo cho lực lượng Công an để xử lý nghiêm.