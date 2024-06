Ông Chon cho rằng Nga có "quyền lựa chọn bất kỳ hình thức tấn công trả đũa nào", đồng thời cảnh báo Mỹ đang tiếp tục đẩy Ukraine vào một "cuộc chiến ủy nhiệm" chống lại Nga, có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ hơn từ Nga.

Quan chức Chon cũng đề cập đến phát biểu Lầu Năm Góc đưa ra hồi tuần trước rằng, Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công lực lượng Nga trong lãnh thổ Nga. Ông khẳng định, Triều Tiên luôn sát cánh cùng quân đội và nhân dân Nga trong “cuộc đấu tranh bảo vệ quyền chủ quyền”.

Tuyên bố này được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Triều Tiên và có cuộc gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Bình Nhưỡng. Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã ký kết Hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược, trong đó có điều khoản về cam kết hỗ trợ nhau trong trường hợp có hành vi gây hấn chống lại một bên.

Nga và Triều Tiên là nước láng giềng gần gũi, đối tác quan trọng của nhau và dự định thúc đẩy quan hệ trong mọi lĩnh vực. Hồi tháng 1 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui dẫn đầu một phái đoàn thăm chính thức Nga. Trước đó, tháng 10/2023, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thăm Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ngày 28/3 vừa qua, Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc gia hạn ủy quyền hoạt động của nhóm chuyên gia độc lập (PoE) có nhiệm vụ theo dõi việc thi hành các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Triều Tiên. Trong 15 nước Ủy viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu cho nghị quyết này,13 nước ủng hộ, 1 phiếu trắng của Trung Quốc và 1 phiếu chống của Nga. Với tư cách là Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an, nên phiếu chống của Nga đồng nghĩa rằng, PoE sẽ chấm dứt hoạt động vào cuối tháng 4 tới đây.

Dù quan hệ Nga- Triều Tiên nồng ấm nhưng giới chuyên gia cũng chỉ ra rằng, Triều Tiên quan hệ với Nga cũng không phải hoàn hảo khi thực tế đang đối mặt với rủi ro lớn. Dễ thấy là an ninh châu Âu và cục diện bán đảo Triều Tiên nếu có những thay đổi mang tính đột phá, tất yếu sẽ tác động mạnh đến quan hệ giữa hai nước.

Trước mắt, quan hệ Nga - Triều Tiên được nhận định sẽ phát triển tích cực với những kỳ vọng lớn giúp Triều Tiên giải tỏa đáng kể áp lực trong vấn đề kinh tế hiện hữu, cũng như củng cố sức mạnh nội lực.