Pleiku: Trình báo tin giả bị cướp, 1 phụ nữ bị xử lý

(GLO)- Ngày 19-12, Công an phường Chi Lăng (TP. Pleiku) cho biết đã lập hồ sơ bàn giao cho Công an TP. Pleiku xử lý theo thẩm quyền vụ bà T.T.H. (SN 1960, trú thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) có hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Bà H. tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 10 phút ngày 15-12, bà H. đến Công an phường Chi Lăng trình báo về việc khi bà đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp (thuộc thôn Hàm Rồng, phường Chi Lăng) thì bị 2 nam thanh niên đi xe máy cướp giật một túi xách bên trong chứa hơn 43,2 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Chi Lăng phối hợp với đội nghiệp vụ Công an TP. Pleiku tiến hành điều tra xác minh. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra và thu thập chứng cứ, cơ quan công an phát hiện không có vụ cướp nào xảy ra vào thời gian bà H. trình báo.

Ngày 17-12, Công an phường Chi Lăng mời bà H. lên trụ sở làm việc. Tại đây, bà H. thừa nhận hành vi báo tin giả. Đồng thời, khai nhận do đang nợ tiền người khác và không có tiền trả nên đã tạo ra câu chuyện bị cướp để che giấu với gia đình.