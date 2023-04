Pleiku: 12 cá nhân được nhận kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Trong năm 2022, UBND TP. Pleiku đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp giữ vững ổn định an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh, góp phần tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Trong đó, Công an TP. Pleiku đã điều tra làm rõ 183 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 80,6%), thu hồi tài sản khoảng 700 triệu đồng trả cho người bị hại; tỷ lệ phá các vụ trọng án đạt 100%, án nghiêm trọng, án đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 89,3%. Tập trung triển khai các đợt cao điểm xử lý vi phạm an toàn giao thông, qua đó phát hiện xử lý hơn 5.200 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt gần 10 tỷ đồng, tước 1.046 giấy phép lái xe; vận động đưa 50 đối tượng nghiện hút vào Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma tuý, 4 đối tượng cai nghiện tự nguyện và 10 đối tượng ra giáo dục tại cộng đồng; tổ chức tổng kiểm tra toàn diện an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Xây dựng 3 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Khu dân cư an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy an toàn” tại 22/22 xã, phường.

Cùng với đó, trong quý I-2023, Công an thành phố đã thực hiện hơn 5.600 hồ sơ cấp CCCD và hơn 4.430 hồ sơ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2; giải quyết 3.770 hồ sơ đăng ký thường trú qua cổng dịch vụ công (đạt 44,3%); 3.263 hồ sơ đăng ký tạm trú (đạt 32.4%), đăng ký lưu trú đạt 100%.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao kết quả mà TP. Pleiku đã làm được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới thành phố cần tiếp tục chỉ đạo các cấp ngành thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Đảng, của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, phản biện trong công tác phòng-chống tội phạm; tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc nền an ninh dân; làm tốt công tác dân vận đi đôi với đổi mới nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, củng cố nhân rộng các mô hình quần chúng tham gia đảm bảo an ninh trật tự và phát huy vai trò nòng cốt của Công an thành phố để đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết luận hội nghị, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo tình hình tội phạm, tai nạn giao thông đến người dân. Lực lượng Công an cần tập trung các biện pháp đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các băng nhóm tội phạm, không để hình thành các tụ điểm, vụ việc phức tạp trên địa bàn thành phố; tiếp tục xây dựng củng cố phát huy vai trò của các lực lượng bán chuyên trách; củng cố thông tin tạo điều kiện cho các đối tượng tái hoà nhập cộng đồng; tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra đôn đốc công tác phòng-chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kịp thời động viên khen thưởng những gương người tốt việc tốt.

Tại hội nghị, 12 cá nhân đã được nhận kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an; UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho Nhân dân và cán bộ phường Diên Hồng (TP. Pleiku) vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân; Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen cho 28 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.