Phường Quy Nhơn Đông khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, UBND phường Quy Nhơn Đông đã trao thưởng cho 5 giáo viên và 138 học sinh có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông trao phần thưởng cho học sinh có thành tích tiêu biểu trong năm học 2025-2026. Ảnh: Phan Tuấn

Năm học 2026-2027, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài. Trong đó, Hội Khuyến học phường phối hợp với các trường đa dạng hóa các hình thức vận động, xây dựng Quỹ Khuyến học ngày càng phát triển.

Đồng thời, địa phương chú trọng nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, góp phần xây dựng xã hội học tập và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.