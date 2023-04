Phú Yên: Bắt tạm giam đối tượng xuyên tạc sự thật, gây mất an ninh

Tin liên quan Công an tỉnh Phú Yên thông tin về trường hợp tử vong trong nhà tạm giữ

Ngày 27/4, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Bá Cường (sinh năm 1961, trú tại phường 4, thành phố Tuy Hòa) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân" được quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Từ tháng 12/2022 đến tháng 4/2023, Đào Bá Cường nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết một số nội dung có liên quan đến cái chết của con trai Đào Bá Phi; đề nghị trả xác cho gia đình và cầu cứu giải oan, làm sáng tỏ sự việc.

Mặc dù chính quyền địa phương và cơ quan có thẩm quyền mời làm việc, giải thích và có văn bản trả lời đơn theo quy định nhưng Đào Bá Cường vẫn cố tình không hợp tác; suy diễn nội dung diễn biến vụ việc; nhiều lần gây mất an ninh, trật tự và cố tình xuyên tạc sự thật; tự ý viết, vẽ, tuyên truyền nhiều nội dung sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và sự tin tưởng, ủng hộ của quần chúng nhân dân đối với Nhà nước và chính quyền.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 16/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tiến hành tạm giữ đối với Đào Bá Phi (sinh năm 1984, trú tại phường 4, thành phố Tuy Hòa) trong thời hạn 3 ngày tại Nhà tạm giữ Công an thị xã để làm rõ hành vi trộm cắp xe môtô 78C1-059.90 vào ngày 14/10/2022 tại thôn Phước Lộc 2, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa và một số vụ trộm cắp tài sản khác xảy ra trên địa bàn thị xã.

Vào khoảng 5 giờ ngày 18/10/2022, một đối tượng bị tạm giữ cùng phòng với Đào Bá Phi đã phát hiện Phi treo cổ trên khung sắt cửa ra vào buồng giam bằng áo dài tay nên hô hoán cán bộ trực của Nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Hòa tiến hành sơ cứu rồi đưa đến Trung tâm Y tế thị xã để cấp cứu nhưng Đào Bá Phi đã chết.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an thị xã Đông Hòa và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của Đào Bá Phi theo quy định pháp luật, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương giải thích, vận động và tạo điều kiện thuận lợi để gia đình Phi cùng tham gia chứng kiến quá trình khám nghiệm tử thi, tiếp nhận thi thể để an táng.

Tuy nhiên, Đào Bá Cường (bố của Đào Bá Phi) và gia đình không đồng ý và đưa ra những yêu cầu vô lý, trái quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, chôn cất Đào Bá Phi tại Nghĩa trang khu phố Phú Hòa, phường Hòa Hiệp Trung (thị xã Đông Hòa) theo quy định pháp luật.

Ngày 20/10/2022, Công an tỉnh Phú Yên đã ra thông cáo báo chí về trường hợp Đào Bá Phi tự tử tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Hòa.

Ngày 28/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên kết thúc kiểm tra, xác minh và ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên đã xác định quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.