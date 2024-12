Phú Thiện xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Trung tá Hồ Minh Trung-Phó Chỉ huy trưởng Ban Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Phú Thiện-thông tin: Bên cạnh quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của cấp trên, Ban CHQS huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành các kế hoạch, chương trình hành động, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác quốc phòng, quân sự địa phương cho các cơ quan, đơn vị phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ.

Công tác tuyên truyền, gọi công dân nhập ngũ được huyện chú trọng thực hiện và luôn hoàn thành chỉ tiêu được cấp trên giao. Ảnh: Mai Hoa

Đồng thời, chỉ đạo xây dựng cơ quan quân sự vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Tập trung đổi mới công tác xây dựng, quản lý, chỉ huy lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch B của các ngành theo đúng quy định.

Đặc biệt, chỉ đạo lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn huyện không để bị động bất ngờ. Trong đó, Chú trọng phát triển kinh tế-xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng-an ninh tại địa phương, đơn vị.

Lực lượng dân quân huyện tham gia giúp người dân xã Chư A Thai sửa chữa nhà. Ảnh: Quang Tấn

Ông Nguyễn Quyết Thắng-Chủ tịch UBND xã Ia Peng-cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở, thời gian qua, xã đã chỉ đạo cho Ban CHQS xã tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo bảo các chỉ tiêu được giao. Trong đó, chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của toàn dân, của đội ngũ cán bộ về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương để bảo vệ tổ quốc.

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình về phát triển kinh tế cũng như chăm lo đời sống của người dân đảm bảo an sinh xã hội. Từ đó, nắm chắc tình hình tại địa bàn, tạo điều kiện thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương...”.

Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, trong năm 2024, huyện Phú Thiện đã lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và tổ chức các hoạt động quốc phòng đạt được những kết quả nổi bật. Trong đó chú trọng chỉ đạo thực hiện công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao với kết quả tốt.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyển chọn gọi 209 công dân nhập ngũ; giao chỉ tiêu quốc phòng, quân sự địa phương cho các cơ quan, đơn vị xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng quy định, theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, bảo đảm số lượng và chất lượng.

Qua đó, sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang huyện ngày càng được nâng lên; tiềm lực quốc phòng an ninh được tăng cường, thế trận quốc phòng toàn dân được củng cố vững chắc, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Theo ông Đinh Văn Chinh-Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thiện: “Xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ trọng tâm hết sức quan trọng, ngay khi phát lệnh chúng tôi yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc để đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi công dân tự nguyện tham gia nhập ngũ cũng như thông tin về công tác xử phạt đối với các trường hợp trốn nhập ngũ. Nhờ nắm bắt tốt tâm tư nguyện vọng của từng trường hợp và có hướng xử lý kịp thời ngay ban đầu nên hàng năm chúng tôi luôn đạt chỉ tiêu kế hoạch tuyển quân cấp trên giao”.

Công tác huấn luyện, diễn tập luôn được Ban CHQS huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Ảnh: Huy Bắc

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương của huyện thời gian qua cũng gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, công tác tuyển quân còn sót nguồn, năng lực của Thôn đội trưởng còn nhiều hạn chế; nội dung tham mưu trong công tác tuyển quân còn chưa chặt chẽ...

“Trên cơ sở đó, để xây dựng thế trận toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thời gian tới, Ban CHQS huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả các cơ chế phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu của các cấp. Đồng thời, củng cố, kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, triển khai hoạt động có hiệu quả, chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ, giao quân đạt 100% chỉ tiêu được giao. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng vũ trang huyện, không ngừng nâng cao trình độ, khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội, dân quân tự vệ, dự bị động viên...”-Trung tá Hồ Minh Trung nêu giải pháp.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2024, Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 21 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2024.

Có thể thấy lực lượng vũ trang huyện Phú Thiện đã luôn phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương gắn với tham gia phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.