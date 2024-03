Phó trưởng Công an xã Ia Rong dũng cảm bắt quả tang 2 tên trộm

(GLO)- Trên đường làm nhiệm vụ, Đại úy Hoàng Văn Thành-Phó Trưởng Công an xã Ia Rong (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng trộm hồ tiêu của người dân.

Cụ thể, khoảng 10 giờ 15 phút, ngày 4-3, trên đường thực hiện nhiệm vụ, đến khu vực thôn Tao Ôr (xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) Đại úy Hoàng Văn Thành phát hiện Lương Hoài Nam (SN 1995, trú tại xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) và Hà Công Kỳ (SN 1994, trú thôn Thanh Hà, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) đi xe mô tô BKS 47P1-206.77 chở theo 1 bao hồ tiêu, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lúc này, Đại úy Thành yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính, tuy nhiên, các đối tượng rồ ga bỏ chạy.

Bằng linh tính nghề nghiệp, Đại úy Thành đã nhanh trí áp sát, ép xe làm Nam và Kỳ ngã xuống đường. Mặc dù bị đối tượng chống trả quyết liệt nhưng với kỹ năng võ thuật dứt khoát, Đại úy Thành đã nhanh chóng quật ngã, kẹp chặt cả 2 đối tượng.

Được sự hỗ trợ tích cực của đồng đội (2 cán bộ Công an xã Ia Rong), ngay lập tức, Nam và Kỳ được đưa về trụ sở Công an xã Ia Rong. Tang vật thu giữ gồm 25 kg tiêu (trị giá khoảng 1,5 triệu đồng), xe máy và hung khí (dao). Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an huyện Chư Pưh xử lý.

Qua đấu tranh ban đầu, 2 đối tượng khai nhận số hồ tiêu nói trên do bọn chúng trộm cắp tại một nhà dân ở thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh) trong buổi sáng cùng ngày. Riêng đối tượng Lương Hoài Nam đã thực hiện nhiều vụ trộm nông sản (hồ tiêu, cà phê) trên địa bàn huyện. Hiện Công an huyện Chư Pưh đang tạm giữ Nam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hành động mưu trí, dũng cảm và tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm của Đại úy Hoàng Văn Thành đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân khen ngợi, đánh giá cao.

Được biết, trước đó, vào ngày 29-1-2024, Đại úy Hoàng Văn Thành còn có nhiều đóng góp trong việc phát hiện, bắt giữ đối tượng Ngô Ngọc Hưng (SN 1997, trú tại xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) có hành vi mua bán 10,9 kg pháo nổ tại địa bàn thôn Tao Kó, xã Ia Rong.