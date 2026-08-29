Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến thăm, động viên các đơn vị thực hiện nhiệm vụ dịp lễ Quốc khánh 2-9

(GLO)- Sáng 29-8, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, động viên các đơn vị thực hiện nhiệm vụ dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đến thăm, động viên Ban Chỉ huy Quân sự và Công an các xã Tuy Phước, An Lương và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 6 từ phải sang) tặng quà cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy Phước. Ảnh: Đức Hải

Qua nghe báo cáo, đồng chí ghi nhận, đánh giá cao công tác trực chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trước, trong và sau lễ Quốc khánh 2-9.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý: Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày, do đó, các đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp theo chỉ đạo của cấp trên; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và chủ quyền biển, đảo.

Đồng thời, chủ động đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm hoạt động mạnh trong dịp lễ; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phát hiện, xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 3 từ phải sang) tặng quà cho Ban Chỉ huy Quân sự và Công an xã An Lương. Ảnh: Phi Long

Đối với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị quản lý chặt chẽ tàu thuyền đánh bắt hải sản ra, vào cảng và các phương tiện hoạt động phục vụ du khách; đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 5 từ phải sang) thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn. Ảnh: Phi Long

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã kiểm tra các dự án trọng điểm do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh làm chủ đầu tư tại phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước và xã An Lương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 5 từ phải sang) tặng quà cho công nhân thi công Dự án tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn. Ảnh: Phi Long

Trong đó, Dự án tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn có chiều dài 6,35 km, gồm 3 gói thầu xây lắp, tổng kinh phí 806 tỷ đồng; khởi công tháng 4-2026, dự kiến hoàn thành tháng 11-2028.

Dự án xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn Mỹ Thành - Lại Giang dài 33,64km, gồm 3 gói thầu xây lắp, tổng kinh phí 872 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra Dự án Xây dựng tuyến đường ven biển ĐT.639, đoạn Mỹ Thành - Lại Giang. Ảnh: Đức Hải

Tặng quà, động viên công nhân đang thi công tại công trình trong dịp lễ Quốc khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là những dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, đồng thời góp phần đảm bảo tiêu thoát lũ trong mùa mưa và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh.

Vì vậy, chủ đầu tư, nhà thầu cần tập trung phương tiện, máy móc, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình và hoàn thành theo đúng kế hoạch.