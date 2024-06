Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thay lãnh đạo Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên và ghi nhận tinh thần, trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ” của Trung tá Trương Công Cường và Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng-Cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh. Đồng thời, mong muốn 2 đồng chí sớm bình phục để trở lại đơn vị công tác. Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan phối hợp với bệnh viện tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho các cán bộ, chiến sĩ bị thương. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cần kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến của các cá nhân trong việc đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Như Báo Gia Lai điện tử đã đưa tin, vào khoảng 14 giờ ngày 7-6, tại khu vực thôn 2 (xã Chư Á, TP. Pleiku), Trung tá Trương Công Cường và Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng-Cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiến hành truy bắt đối tượng Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong lúc truy đuổi, 2 cán bộ Công an bất ngờ bị đối tượng dùng dao thủ sẵn trong người rút ra đâm liên tiếp khiến 2 cán bộ Công an bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau đó, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an TP. Pleiku tập trung triển khai lực lượng, truy bắt đối tượng. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng Hồ Văn Tình khi đang lẩn trốn tại khu vực rẫy cà phê của người dân ở thôn 2, xã Chư Á và thu giữ 2 gói nhỏ ni lông (bên trong có chứa chất rắn màu trắng, nghi là ma túy). Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.