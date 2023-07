Tin liên quan Tổng giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 14.103 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 11,3% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 14.103 tỷ đồng (đạt 44,6% kế hoạch, tăng 14,9% so với cùng kỳ). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 46.828 tỷ đồng (đạt 43,36% kế hoạch, tăng 28,32% so với cùng kỳ). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 420 triệu USD (đạt 61,67% kế hoạch, tương đương cùng kỳ). Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 59 triệu USD (đạt 53,6% kế hoạch, giảm 32% so với cùng kỳ).

Nhờ ổn định được nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ, cộng với thời tiết thuận lợi nên các dự án điện gió, các nhà máy sản xuất đi vào hoạt động ổn định và phát huy công suất, góp phần tăng sản lượng sản xuất các sản phẩm công nghiệp. Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu có nhiều thuận lợi do việc thực thi các Hiệp định thương mại tự do, cùng với nhu cầu tiêu dùng thị trường thế giới tăng tại một số thị trường như EU, Mỹ. Từ tháng 2-2023, Trung Quốc dỡ bỏ chính sách zero Covid-19 đã kích thích nhu cầu tiêu dùng tăng trở lại, nhiều nông sản (chuối, chanh leo, sầu riêng, tổ yến, khoai lang) được xuất khẩu chính ngạch, tạo thuận lợi doanh nghiệp tăng khối lượng xuất khẩu, trong đó giá xuất khẩu cà phê tăng hơn 10% so tháng cùng kỳ 2022.

Trong công tác thực hiện nhiệm vụ quản lý của ngành, Sở Công thương tích cực hướng dẫn triển khai các quyết định phê duyệt kết quả đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn; thực hiện quản lý về lĩnh vực năng lượng; triển khai công tác đảm bảo an toàn, phòng-chống cháy nổ; thực hiện công tác quản lý về phòng-chống thiên tai, bảo đảm an toàn hồ đập, thành lập Hội đồng tư vấn tiến hành đánh giá an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện; tổ chức tốt cung ứng hàng hóa đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân; ban hành và triển khai các kế hoạch lĩnh vực thương mại-xuất nhập khẩu; tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển logistic trên địa bàn tỉnh…

Tại hội nghị cũng đã bàn bạc, đề ra nhiều giải pháp thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của ngành trong những tháng còn lại của năm. Cụ thể, phấn đấu năm 2023, tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 31.620 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 108.000 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch); kim ngạch xuất khẩu đạt 680 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 110 triệu USD (đạt 100% kế hoạch).

Hội nghị cũng đã công bố 1 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; 2 tập thể và 4 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022.