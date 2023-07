Tin liên quan Đảng ủy Sở Công thương Gia Lai triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Sở Công thương đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu. Nhờ đó, kết quả các chỉ tiêu đều đạt và tăng so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước thực hiện tăng 11,3% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 14.103 tỷ đồng (đạt 44,6% kế hoạch, tăng 14,9% so với cùng kỳ). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 46.828 tỷ đồng (đạt 43,36% kế hoạch, tăng 28,32% so với cùng kỳ). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 420 triệu USD (đạt 61,67% kế hoạch, tương đương cùng kỳ). Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 59 triệu USD (đạt 53,6% kế hoạch, giảm 32% so với cùng kỳ).

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành về lĩnh vực năng lượng; phòng-chống cháy nổ; phòng-chống thiên tai, thành lập Hội đồng tư vấn tiến hành đánh giá an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tỉnh; việc cung ứng hàng hóa đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân; phát triển logistic; đẩy mạnh kế hoạch triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế... Đồng thời, Đảng uỷ Sở đã cũng đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đảng viên, quần chúng nâng cao nhận thức, chấp hành và thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; lãnh đạo đảng viên, quần chúng thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống. Cấp ủy thường xuyên nắm tình hình để ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra, Đảng ủy Sở tiếp tục bám sát quy chế làm việc, chương trình công tác, kế hoạch để chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu ngành Công thương. Trong đó, phấn đấu năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 31.620 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 108.000 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch); kim ngạch xuất khẩu đạt 680 triệu USD, nhập khẩu đạt 110 triệu USD (đạt 100% kế hoạch).