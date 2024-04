Phá án thần tốc: Điều động 1.000 công an truy bắt kẻ sát hại cô gái để cướp SH

Sau khi ra tay sát hại dã man cô gái là nhân viên quán cà phê để cướp xe máy, xác định hung thủ đang trốn trong rừng chanh rộng 50 ha, 1.000 công an được Công an TP.HCM điều động tham gia truy bắt, buộc nghi phạm phải trả giá về hành vi của mình.

Ba tháng trôi qua, dư luận chưa thể quên được vụ án sát hại cô gái là nhân viên quán cà phê, cướp SH gây chấn động xảy ra ở H.Hóc Môn (TP.HCM) do Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, thường trú xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi, TP.HCM) thực hiện vào tháng 1.2024.

Người dân khu vực này vẫn chưa khỏi ám ảnh khi nghe tiếng hét lớn vào 11 giờ 30 ngày 6.1, bên trong một căn ki ốt là quán cà phê trên QL22, tổ 9, ấp 1, xã Xuân Thới Sơn. Sau đó, một người đàn ông đội mũ đỏ, áo thun, quần áo dính máu, chân không mang dép từ bên trong căn ki ốt rời đi cùng chiếc xe SH với tốc độ nhanh về hướng H.Đức Hòa, Long An.

Người dân chạy vào quán cà phê kiểm tra thì phát hiện chị N.T.H.C (31 tuổi; thường trú Hiệp Thạnh, Hiệp Đức, Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) nằm thoi thóp trên vũng máu, trên người nhiều vết chém, trong đó chiếc xe máy SH bị mất. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân đã tử vong. Người dân lập tức trình báo đến Công an H.Hóc Môn.

Xác định nghi phạm gây án chỉ sau 9 giờ truy xét

Nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, Ban giám đốc Công an TP.HCM lập tức chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an H.Hóc Môn xác lập chuyên án, tập trung lực lượng khẩn trương truy xét, bằng mọi giá phải bắt nghi phạm gây án, sát hại cô gái này trong thời gian sớm nhất.

Trung tá Đới Ngọc Thắng, Phó trưởng PC02, cho biết ngay sau khi nhận thông tin vụ án giết cô gái, cướp tài sản, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ điều tra truy xét. Khi khám nghiệm hiện trường, nhận thấy đối tượng gây án chém nạn nhân hơn 40 nhát, ra tay rất dã man, chúng tôi quyết tâm bắt giữ cho bằng được hung thủ.

Theo trung tá Thắng, sau khi rà soát xung quanh hiện trường không có quán sá, không camera, người dân chỉ nghe tiếng xe máy, nghi phạm bỏ chạy tốc độ nhanh.

Sau khi lần theo dấu vết của nghi phạm, từ những manh mối nhỏ nhất, qua sàng lọc, trích xuất camera, sau 9 giờ hung thủ gây án, công an phát hiện có người tương tự nghi phạm, nhiều điểm trùng khớp ở khu vực tỉnh lộ 830, thị trấn Bến Lức, H.Bến Lức nổi lên nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm. Xác định nghi phạm này đang lẩn trốn trong khu rừng chanh rộng 50 ha, nhiều kênh rạch thuộc ấp 7, xã Lương Hòa, H.Bến Lức, Long An.

Sử dụng chó nghiệp vụ, flycam hỗ trợ truy bắt hung thủ

Ban chuyên án đánh giá, nghi phạm rất manh động, nếu để trốn thoát thì rất lo ngại Tâm sẽ gây ra vụ án khác tương tự như vụ sát hại cô gái nói trên, vì vậy hơn 1.000 chiến sĩ công an (gồm: cảnh sát hình sự, cơ động, giao thông) được điều động, đã bao vây khu rừng.

Trinh sát nhớ lại: "Cánh đồng chanh rộng, nhiều kênh rạch, cây cối cao to, nhiều gai, rắn, ong, kiến khiến cho quá trình truy vết rất khó khăn. Có chiến sĩ phải nhập viện vì bị ong cắn. Các trinh sát cũng chỉ có thể đi bộ để truy tìm nghi phạm. Công an đã vạch từng lùm cây, sử dụng 7 chó nghiệp vụ và 7 flycam lùng sục các điểm khả nghi".

Ẩn nấp dưới nước vì sợ bị phát hiện vị trí lẩn trốn

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng PC02, kể lại rừng cây quá rộng nên chưa thể bắt được hung thủ, Ban chuyên án lập 40 chốt bao vây quanh khu rừng cây để đảm bảo rằng hung thủ không thể trốn thoát ra ngoài.

"Ngoài chi tiết rất nhiều dấu chân trong khu rừng, thì phát hiện quả dừa mới bị đập, chi tiết này rất đắt giá. Bởi chúng tôi chắc chắn rằng Tâm vẫn còn trốn ở bên trong nên quyết tâm tiến vào rừng, truy bắt nhanh nhất hung thủ này", trung tá Hưng nói.

Ngày 9.1, trên trời có flycam, bên dưới có 1.000 chiến sĩ công an cùng người dân hỗ trợ, xe cơ giới, xe múc tiến vào rừng phục vụ truy vết, tiến gần hơn địa điểm nghi phạm lẩn trốn. Khi phát hiện bóng dáng kẻ giết người đang ẩn nấp dưới nước, dùng lá khô ngụy trang che đầu, hở mặt để thở. Xe múc tiến thẳng vào vị trí hung thủ đang lẩn trốn hơn.

"Lúc này, do sợ máy múc múc trúng người nên Tâm đứng dậy bỏ chạy thì bị lực lượng công an bắt giữ. Sau 72 giờ, lúc 10 giờ 45 ngày 9.1, công an bắt giữ được hung thủ, thời điểm đưa nghi phạm ra khỏi rừng chanh, người dân khu vực vỗ tay reo hò trong niềm hạnh phúc. Bởi 3 ngày công an truy bắt hung thủ, người dân rất lo sợ, nay bắt được hung thủ người dân được trở về cuộc sống bình yên", trung tá Thắng xúc động nói.

Trưởng PC02 kể lại, những ngày trong rừng, được sự hỗ trợ của người dân là niềm hạnh phúc, an ủi của cán bộ chiến sĩ. Lực lượng công an đã ngăn chặn cái ác, giữ bình yên cho người dân.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai, thời gian lẩn trốn vẫn nghe tiếng của người dân nhưng trốn trong các lùm cây rậm rạp nên mới không bị phát hiện. Về động cơ, nghi phạm này khai sát hại cô gái để cướp xe SH. Nghi phạm này mê cờ bạc, từng bị Công an tỉnh Long An truy tìm liên quan đến một vụ trộm xe lu.

Đến nay, PC02 đã khởi tố, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Tâm về tội giết người, cướp tài sản.