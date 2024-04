Ông Lê Tùng Vân tiếp tục bị khởi tố về hành vi 'Loạn luân'

Ngày 19-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (sinh năm 1932, ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra, làm rõ về hành vi “Loạn luân”.

Ngày 19-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (sinh năm 1932, ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra, làm rõ về hành vi “Loạn luân”.

Trước đó, qua nguồn tin tố giác có dấu hiệu phạm tội loạn luân của đối tượng Lê Tùng Vân. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An tiến hành thụ lý điều tra và có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.