Nửa đêm cầm dao đột nhập vào nhà dân đe dọa, cướp tài sản

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 25-1 (mùng 4 Tết), trong khi cả nhà ông L. (trú tại làng Vân, thị trấn Ia Ly) đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu của con gái là chị H.. Khi bật điện dậy, gia đình ông thấy một đối tượng bịt mặt, đang dùng dao khống chế chị H. và uy hiếp gia đình ông L. phải đưa tiền, vàng, đồng hồ, điện thoại… cho đối tượng. Trước sự manh động của đối tượng, gia đình ông L. buộc phải làm theo yêu cầu. Sau khi lấy được tài sản đối tượng buông chị H. ra và tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, gia đình ông đã trình báo vụ việc lên Công an huyện Chư Păh. Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an thị trấn Ia Ly khẩn trương đến hiện trường, xác minh vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 22 giờ 10 phút ngày 26-1, Công an huyện đã xác định và bắt giữ Rơ Châm Phăm khi đối tượng đang trốn tại nhà và thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án.

Được biết Rơ Châm Phăm từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và cướp tài sản. Hiện đối tượng đang bị Công an huyện Chư Păh tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ.