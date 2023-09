“Nóng” tình trạng buôn lậu, hàng giả

Đối tượng đó là Đỗ Mạnh Hoan (SN 2005, HKTT tại Vạn Kim, Mỹ Đức, Hà Nội). Liên quan đến vụ án trên, ngày 2/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hoà (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hoan để điều tra hành vi cướp tài sản.

(GLO)- Từ sự chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ của các ngành và địa phương, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai được đảm bảo, không xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nhờ vậy, người dân trong tỉnh được hưởng một kỳ nghỉ vui vẻ, an toàn.