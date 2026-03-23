Nông dân Vĩnh Quang chật vật vì thiếu nước sản xuất

(GLO)- Dù chưa vào cao điểm mùa khô nhưng nông dân tại các thôn Tiên An, Tiên Thuận (xã Vĩnh Quang) vẫn phải sử dụng máy bơm để lấy nước tưới cho lúa và các loại hoa màu.

Nguyên nhân là do hệ thống kênh mương chưa được đầu tư đồng bộ, trong khi nguồn nước từ hồ Hà Nhe không đủ phục vụ sản xuất khiến nhiều diện tích canh tác rơi vào tình trạng thiếu nước cục bộ.

Ông Nguyễn Thanh Cường (thôn Tiên An) cho biết, khu vực đồng ruộng Gò Soi thường xuyên thiếu nước tưới, buộc người dân phải tự đào ao, khoan giếng hoặc tận dụng các hố nước tự nhiên. Nguồn nước không ổn định khiến năng suất cây trồng giảm, chi phí sản xuất tăng, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Tình trạng thiếu nước sản xuất của người dân từ thôn 1 đến thôn 8 còn nghiêm trọng hơn. Hồ Tà Niêng hiện đã xuống cấp, lòng hồ bị bồi lấp nên khả năng tích nước giảm đáng kể. Do đó, mỗi năm người dân chỉ sản xuất được một vụ lúa Đông Xuân với năng suất không cao. Đối với hoa màu, người dân phải chủ động bơm nước tưới, kéo theo chi phí tăng, hiệu quả kinh tế giảm.

Ông Đinh Văn Khuân (thôn 4, xã Vĩnh Quang) chia sẻ: Tình trạng thiếu nước diễn ra thường xuyên, nhất là vào mùa khô, gây nhiều khó khăn cho sản xuất. Người dân mong muốn Nhà nước sớm đầu tư hệ thống kênh mương dẫn nước từ hồ Định Bình về để đảm bảo nguồn nước ổn định.

Theo Phòng Kinh tế xã Vĩnh Quang, hồ Hà Nhe có dung tích khoảng 3,7 triệu mét khối, phục vụ tưới cho 87 ha lúa và 70 ha hoa màu tại khu vực xã Vĩnh Hòa (cũ). Tuy nhiên, vào mùa khô, nhiều diện tích, nhất là tại các thôn Tiên An, Tiên Thuận, vẫn thường xuyên thiếu nước. Trong khi đó, hồ Tà Niêng có dung tích thiết kế khoảng 0,65 triệu mét khối, cung cấp nước cho hơn 30 ha đất sản xuất. Song, do bồi lấp và xuống cấp, dung tích thực tế giảm mạnh, không còn đáp ứng nhu cầu tưới, khiến tình trạng thiếu nước diễn ra thường xuyên.

Ông Phạm Việt Thanh - Trưởng Phòng Kinh tế xã Vĩnh Quang - cho biết, tình trạng thiếu nước đang ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống người dân. UBND xã đã kiến nghị đầu tư hệ thống kênh mương dẫn nước từ hồ Định Bình (xã Vĩnh Thạnh) về để phục vụ sản xuất nông nghiệp và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

“Đây là nhu cầu cấp thiết, song do nguồn lực địa phương hạn chế nên rất cần sự hỗ trợ từ cấp trên để sớm triển khai, đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất và dân sinh” - ông Thanh cho biết thêm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị đang xây dựng đề án phát triển hạ tầng nông nghiệp và nông thôn gắn với phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong quá trình thực hiện, các công trình theo kiến nghị của địa phương sẽ được rà soát, để đưa vào danh mục đầu tư theo quy định.