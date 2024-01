Nỗ lực giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở

(GLO)- Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, lực lượng Công an và chính quyền một số xã tiếp tục phấn đấu làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Những kết quả nổi bật

Dẫn chúng tôi tham quan hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời và cụm camera an ninh mới mắc trên trục đường giao thông liên xã qua địa bàn, ông Phan Ngọc Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) phấn khởi chia sẻ: Để chuyển hóa địa bàn khỏi diện xã trọng điểm, phức tạp về ANTT, những năm qua, Đảng ủy và UBND xã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, chương trình về đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Trong đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của dân và đầu tư hơn 300 triệu đồng để mắc hệ thống điện chiếu sáng, lắp 7 mắt camera an ninh tại 4 thôn, làng. Những việc làm này đã góp phần không nhỏ vào công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông tại xã.

“Năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững. Tỷ lệ đấu tranh, khám phá án của lực lượng Công an xã đạt trên 90%. Đây là tín hiệu vui trong thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT của xã”-ông Tuấn cho hay.

Tại xã Ia Dom (huyện Đức Cơ), tính từ năm 2021 đến nay, số vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, ma túy không ngừng được kéo giảm. Riêng năm 2023, xã xảy ra 8 vụ phạm pháp hình sự, giảm 3 vụ so với năm 2022. Ông Nguyễn Quốc Anh-Chủ tịch UBND xã-thông tin: Trong năm qua, tình hình trật tự xã hội trên địa bàn cơ bản được đảm bảo, tai nạn giao thông không xảy ra vụ nào. Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tội phạm, tệ nạn xã hội được lực lượng Công an xã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

“Nhiều năm liền, xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư số 124/TT-BCA ngày 28-11-2021 của Bộ Công an. Với những thành tích đạt được, chúng tôi đang trình cấp trên phê duyệt ra khỏi diện xã trọng điểm, phức tạp về ANTT”-Chủ tịch UBND xã Ia Dom cho hay.

Tương tự, năm 2023, công tác phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Chư Á (TP. Pleiku) được triển khai thực hiện đồng bộ. Nhờ vậy, tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững.

Ông Trương Văn Minh-Chủ tịch UBND xã-cho biết: “Trước đây, Chư Á là xã phức tạp về ANTT của thành phố. Không chỉ xảy ra các vụ phạm pháp hình sự, trên địa bàn xã còn có những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị. Tuy nhiên, những năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn xã có chuyển biến tích cực.

Đơn cử năm 2023, phạm pháp hình sự xảy ra 4 vụ, giảm 1 vụ so với năm 2022; tai nạn giao thông xảy ra 2 vụ, giảm 1 vụ so với năm 2022; không xảy ra cháy, nổ. Công an xã đã vận động thu hồi được 1 quả lựu đạn và 1 khẩu súng tự chế. Chúng tôi cũng đã vận động người dân, các đơn vị trường học đóng góp kinh phí lắp 3 camera an ninh”.

Nỗ lực bảo đảm an ninh trật tự

Nói về chuyện xóm làng ngày càng bình yên, ông Rơ Lan Thom (làng Chan, xã Ia Dom) bộc bạch: “Xã mình chủ yếu là người dân tộc thiểu số nên việc nắm bắt các quy định của pháp luật chưa bằng nơi khác. Trong đó, số thanh-thiếu niên đua đòi dẫn đến vi phạm pháp luật còn nhiều. Có điều mấy năm nay, ý thức chấp hành pháp luật của bà con được nâng lên, mọi người chú trọng căn dặn con cái hơn nên vi phạm pháp luật ngày càng giảm”.

Theo Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn: “Từ những kết quả đạt được trong năm qua, chúng tôi đang đề xuất đưa xã ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về ANTT”. Ông Tuấn cho biết thêm, trong năm 2024, xã sẽ tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm bảo đảm ANTT trên địa bàn. Trong đó, xã chú trọng triển khai tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đối tượng thanh-thiếu niên.

Còn Chủ tịch UBND xã Ia Dom thì cho rằng: “Địa bàn ổn định về ANTT thì người dân mới yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế-xã hội. Điều mà chúng tôi thấy rất phấn khởi là ý thức chấp hành pháp luật của người dân đã được nâng lên. Tết Nguyên đán đang cận kề, là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, phạm pháp hình sự. Vì vậy, chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng Công an xã xây dựng kế hoạch, thực hiện nghiêm túc đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm để người dân đón Tết yên vui”.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND xã Chư Á thông tin: Tại xã còn xảy ra tình trạng mua bán, sử dụng ma túy trái phép. Để giảm thiểu số vụ vi phạm trên địa bàn, xã đã triển khai thành lập nhóm liên kết các cơ sở kinh doanh có điều kiện để kịp thời nắm bắt, xử lý nếu có đối tượng nghi ngờ.

Bên cạnh đó, xã cũng đã ban hành kế hoạch phòng-chống mua bán, đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán. Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã cũng tiếp tục chỉ đạo, củng cố các mô hình đảm bảo ANTT trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả hơn công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm trong thời gian tới.